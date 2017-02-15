Kuzey Akım 2'nin son parçası monte edildi

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Baltık Denizi üzerinden Rus doğal gazını Almanya’ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 boru hattının son parçasının da montaj işleminin tamamlandığı duyuruldu. Hattın 2021 yılı bitmeden devreye girmesi planlanıyor.
Uluslararası alanda tartışmalı olan Kuzey Akım 2 boru hattının son boru parçasının da montajının tamamlandığı ve gerekli kaynak işlemlerinin bitirildiği açıklandı. İşletmeci firma tarafından yapılan açıklamada, son parçanın, Baltık Denizi'nin Alman sularında monte edildiği ve hedefin bir Alman-Rus ortak projesi olan boru hattının bu yıl içinde hizmete girmesi olduğu belirtildi.
1200 kilometre uzunluğundaki Kuzey Akım 2 boru hattının, Rus doğalgazını, şu an olduğundan daha fazla miktarda Almanya'ya ulaştırması hedefleniyor. Daha önce yapılan ve halihazırda faaliyette olan Kuzey Akım boru hattına paralel bir hatta inşa edilen Kuzey Akım 2, çift boru hatlı bir sistem olarak hayata geçirilecek.
Almanya'nın Lubmin kentinde boru hattı hakkında bilgi veren merkezde yer alan harita hattın geçtiği güzergahı gösteriyor
Baltık Denizi'nin altından geçen boru hattının yapımı, özellikle bu projeye karşı çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) hamleleri sebebiyle planlanandan daha uzun sürdü. 2019 yılında, dönemin ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki Amerikan hükümeti, Kuzey Akım 2'nin yapımının engellenmesi için çeşitli yaptırımları devreye sokmuştu. Ancak geçen Temmuz ayında yapılan görüşmeler neticesinde ABD ile söz konusu hattın tamamlanması konusunda anlaşmaya varıldı.
Kuzey Akım 2, Avrupa içinde de, geleneksel enerji hatları güzergahında bulunan Ukrayna gibi ülkelerin stratejik konumunu zayıflatacağı gerekçesiyle uzun süredir bir tartışma konusu. İşletmeci firma tarafından yapılan açıklamada, söz konusu boru hattının, Avrupa enerji pazarının ihtiyacı olan doğal gaz ithalatını karşılayacağı, tedarik güvenliği ile güvenilirliğini arttıracağı "ve doğal gazın ekonomik anlamda daha adil koşullarda sunulacağı" ifade edildi.
AFP / ET,JD
© Deutsche Welle Türkçe
ABD ve Almanya liderlerinin görüşmesinde transatlantik ilişkilerin güçlendirilmesi ve dünyadaki sınamalara karşı ortak savunma iradesi vurgulandı. Biden ve Merkel NATO'da iş birliğinin önemine de vurgu yaptı.
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