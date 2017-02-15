 Kuzey Akım 2′nin son parçası monte edildi | Almanya | DW | 06.09.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

Kuzey Akım 2'nin son parçası monte edildi

Baltık Denizi üzerinden Rus doğal gazını Almanya’ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 boru hattının son parçasının da montaj işleminin tamamlandığı duyuruldu. Hattın 2021 yılı bitmeden devreye girmesi planlanıyor.

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı Baltık Denizi'ne döşeniyor

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı Baltık Denizi'ne döşeniyor

Uluslararası alanda tartışmalı olan Kuzey Akım 2 boru hattının son boru parçasının da montajının tamamlandığı ve gerekli kaynak işlemlerinin bitirildiği açıklandı. İşletmeci firma tarafından yapılan açıklamada, son parçanın, Baltık Denizi'nin Alman sularında monte edildiği ve hedefin bir Alman-Rus ortak projesi olan boru hattının bu yıl içinde hizmete girmesi olduğu belirtildi.

1200 kilometre uzunluğundaki Kuzey Akım 2 boru hattının, Rus doğalgazını, şu an olduğundan daha fazla miktarda Almanya'ya ulaştırması hedefleniyor. Daha önce yapılan ve halihazırda faaliyette olan Kuzey Akım boru hattına paralel bir hatta inşa edilen Kuzey Akım 2, çift boru hatlı bir sistem olarak hayata geçirilecek.

Almanya'nın Lubmin kentinde boru hattı hakkında bilgi veren merkezde yer alan harita

Almanya'nın Lubmin kentinde boru hattı hakkında bilgi veren merkezde yer alan harita hattın geçtiği güzergahı gösteriyor

ABD'nin engelleme çabaları

Baltık Denizi'nin altından geçen boru hattının yapımı, özellikle bu projeye karşı çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) hamleleri sebebiyle planlanandan daha uzun sürdü. 2019 yılında, dönemin ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki Amerikan hükümeti, Kuzey Akım 2'nin yapımının engellenmesi için çeşitli yaptırımları devreye sokmuştu. Ancak geçen Temmuz ayında yapılan görüşmeler neticesinde ABD ile söz konusu hattın tamamlanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Kuzey Akım 2, Avrupa içinde de, geleneksel enerji hatları güzergahında bulunan Ukrayna gibi ülkelerin stratejik konumunu zayıflatacağı gerekçesiyle uzun süredir bir tartışma konusu. İşletmeci firma tarafından yapılan açıklamada, söz konusu boru hattının, Avrupa enerji pazarının ihtiyacı olan doğal gaz ithalatını karşılayacağı, tedarik güvenliği ile güvenilirliğini arttıracağı "ve doğal gazın ekonomik anlamda daha adil koşullarda sunulacağı" ifade edildi.

AFP / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Biden ve Merkel'den "dış güçlere karşı birlik" mesajı

ABD ve Almanya liderlerinin görüşmesinde transatlantik ilişkilerin güçlendirilmesi ve dünyadaki sınamalara karşı ortak savunma iradesi vurgulandı. Biden ve Merkel NATO'da iş birliğinin önemine de vurgu yaptı.  

Merkel Başbakan sıfatıyla son kez ABD'de

Eylül ayında görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, son ABD ziyaretinde Başkan Joe Biden ile bir araya geliyor. Ziyaret ikili ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendiriliyor.  

Merkel 15 Temmuz’da Biden ile görüşecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel 15 Temmuz’da ABD’de Başkan Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek. İki liderin ABD ve Avrupa arasında gerilime yol açan Kuzey Akım 2 projesini ele alacağı belirtiliyor.  

Gazprom: Kuzey Akım 2 bu yıl tamamlanacak

Gazprom, Rus doğal gazını Almanya'ya ulaştıracak Kuzey Akım 2 boru hattının, ABD'nin baskılarına rağmen bu yıl tamamlanacağını söyledi. ABD projeye katılan şirketleri yaptırımla tehdit ediyor.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Fatih Camii'nde protesto gösterisi yapan Uygurlar - 6 Kasım 2018

Alman şirketler hakkında Uygurlarla ilgili suç duyurusu

Almanya'da birçok tekstil firması hakkında, Çin'de Uygurların zorla çalıştırılmasından kazanç sağladıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  