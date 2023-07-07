Kremlin: Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretini yakından izliyoruz

Rusya bugün İstanbul'da yapılacak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesini dikkatle izlediklerini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, yakın, ancak tarihi belli olmayan bir sürede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın bugün Erdoğan ile yapacağı görüşmede başta, 17 Temmuz'da sona erecek olan ve prensipte Ukrayna limanlarındaki tahılların Karadeniz'den dünyaya ihracını düzenleyen Tahıl Koridoru Anlaşması'nın akıbeti oluşturuyor. Rusya, Ukrayna tahılları dünyaya taşınırken kendi gübre ve ziraat ürünlerinin Batı tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle satılamamasından şikayetçi ve Tahıl Koridoru Anlaşması'nı uzatmak için bir neden olmadığını savunuyor.

İstanbul'da yapılacak Zelenskiy-Erdoğan buluşmasında ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında yapılan asker ve vatandaşların değişimi konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

NATO zirvesi öncesi Zelenskiy Avrupa'da

Türkiye'ye yapacağı çalşma ziyareti öncesinde Ukrayna lideri dün ve bu sabah Çekya'da temaslarda bulundu. Zelenskiy burada, ülkesinin Rusya ile savaşta uzun menzilli füzelere ihtiyacı olduğunun tekrar altını çizdi ve verilmesi yönündeki taleplerini yeniden dile getirdi. "Bu tür silahlar olmaksızın Ukrayna'nın karşı atağa geçmesi ve operasyonlar düzenlemesi bir yana, kendisini Rusya'ya karşı korumasının da zor, çok zor" olacağını da vurgulayan Ukrayna lideri, ülkesinin bu tür silahlar için halihazırda ABD hükümetiyle pazarlık halinde olduğunu, ancak orada da kararın sadece ABD yönetimince verilebileceğini sözlerine ekledi.

İngiltere, Ukrayna'ya, 250 kilometre menzile sahip Strom Shadow düzeleri vereceğini Mayıs ayında açıklamıştı. Böylece Ukrayna'nın talep ettiği, bu tür füzeleri vermeyi taahhüt eden ilk ülke oldu.

Çekya Başbakanı Petr Fiala da bugün Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ülkesinin Ukrayna'ya savaş helikopterleri vereceğini, F16'ların kullanımı için de askeri pilotlarını eğiteceğini belirtti. Çekya lideri ayrıca, Ukrayna'nn NATO'ya üyeliği meselesini 11 ve 12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO liderler zirvesinde de destekleyeceğini duyurdu.

Zelenskiy, NATO zirvesinden kendilerine yönelik olumlu bir sinyal çıkması için bastırıyor. Zelenskiy NATO zirvesine davet edilmeleri yönündeki talebini de son günlerde sıkça dile getiriyor.

NATO zirvesi öncesinde Zelenskiy Prag'dan önce de Bulgaristan'da temaslarda bulundu. Zelenskiy, ülkesiyle Sofya'nın daha da yakın çalışması yönünde karar aldıklarını açıklamıştı. Ülkesinin yeniden imarında da Bulgarstan'ın destek vereceğini belirtmişti.

AFP/ ETO, BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?