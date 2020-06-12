Kremlin sözcüsünden Ayasofya açıklaması

Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılarak camiye dönüştürülme tartışmaları sürerken konuyla ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ayasofya’nın statüsünün Türkiye’nin iç meselesi olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türk hükümetinin yapıtın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunduğunu "dikkate almasını" ümit ettiklerini söyledi.

Peskov, "(Ayasofya) Rusya’dan turistler için turistik değerinin yanı sıra derin kutsal manevi değeri de olan ve tüm ülkelerden Türkiye’ye gelen ziyaretçiler için aziz bir dünya şaheseridir" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin de gazetecilere yaptığı açıklamada binanın "küresel anlamının dikkate alınmasını ümit ettiklerini" söyledi.

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği'nden açıklama

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill de Ayasofya’nın müze statüsünden çıkartılarak camiye dönüştürülmesi girişiminden "derin endişe" duyduklarını açıkladı.

Ayasofya'yı "Hıristiyan kültürünün en büyük anıtlarından biri" olarak nitelendiren Kirill, "Ayasofya'ya yönelik tehdit, tüm Hıristiyan uygarlığına ve dolayısıyla maneviyatımıza ve tarihimize bir tehdittir" dedi.

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill

"Her Rus Ortodoks, bugüne kadar Ayasofya'yı büyük bir Hıristiyan tapınağı olarak görmüştür" diyen Kirill yapıtın statüsünün değiştirilmesinin Rus halkında "derin bir acıya" neden olacağını söyledi.

Ayasofya, 6’ncı yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da bir katedral olarak inşa edildi. Kentin 1453'te Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesi üzerine tarihi yapıt camiye dönüştürüldü. 1936'da ise müze olarak hizmet vermeye başladı. Halen yargı aşamasında olan Ayasofya'nın camiye dönüştürülme girişimi Türkiye'nin Yunanistan ile olan ilişkilerinde de gerginliğe yol açıyor.

Video izle 06:56 Paylaş Ayasofya: Neden tartışılıyor, simgesel önemi ne? E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3ebwX Ayasofya: Neden tartışılıyor, simgesel önemi ne?

DW, Reuters/TY,EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe