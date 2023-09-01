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Kremlin: Erdoğan ile Putin 4 Eylül'de Soçi'de görüşecek

1 Eylül 2023

Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan' ile Rusya lideri Putin'in 4 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geleceğini teyit etti.

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Erdogan und Putin (Archivbild)
Fotoğraf: Mikhail Metzel/ITAR-TASS/IMAGO

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti ile ilgili açıklama yaptı.

Interfax ajansının haberine göre, Peskov açıklamasında "Görüşmeler Pazartesi günü Soçi'de yapılacak" dedi. İki lider arasındaki görüşmenin pazartesi günü öğle saatlerinde başlaması bekleniyor.

Dün Reuters haber ajansı, Erdoğan'ın 4 Eylül'de Rusya'ya giderek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapacağını duyurmuştu. Ajansın iki Türk kaynağa dayandırdığı haberde, görüşmenin Soçi'de gerçekleşeceği kaydedilmişti. Ancak söz konusu haber resmi kaynaklar tarafından teyit edilmemişti.

Soçi'deki görüşmede Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasına geri dönüş olasılığının yanı sıra Rusya'nın alternatif olarak teklif ettiği ayrı bir plan üzerinde de istişareler yürütülmesi bekleniyor.

14 Mayıs seçimini kazanmasının ardından ilk kez bir araya gelecek olan Erdoğan ile Putin’in tahıl anlaşmasının yanı sıra ikili konuları ve Suriye gibi iki ülkeyi ilgilendiren konuları da ele alması bekleniyor.

dpa,DW/BÖ,BK

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