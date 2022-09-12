Berlin'de Ukrayna'ya tank sevkiyatı tartışması

Ukrayna'dan ülkenin doğusunda Rus birliklerinin işgali altındaki bazı bölgelerde kontrolün yeniden sağlandığına dair açıklamalar gelirken, Almanya'da da koalisyon partileri arasında Ukrayna'ya ağır silahlar gönderilmesine ilişkin tartışmalar alevlendi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz ve Savunma Bakanı Christine Lambrecht, zırhlı araçların sevkiyatı konusunda Almanya'nın tek başına hareket etmeyeceğini vurgularken, koalisyon ortakları Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Ukrayna'ya ağır silahlar da dahil olmak üzere desteğin artırılması gerektiğini savunuyor.

Almanya tek başına hareket etmeyecek

Başbakan Scholz, bugün Berlin'de İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile düzenlediği basın toplantısında da Ukrayna'ya tank ve benzeri zırhlı araçların gönderilmeyeceğinin altını çizdi.

Ukrayna ordusunun doğudaki ilerlemesine işaret eden Scholz, Almanya'nın vermiş olduğu silah desteğinin savaşın mevcut durumunda önemli bir katkı sağladığını belirtti.

"Alman hükümetinin başından beri izlediği tutum gelecekte de izleyeceğimiz tutum olacak, Almanya tek başına hareket etmeyecek" ifadesine vurgu yapan Scholz, ABD, Fransa ve İngiltere'nin de bugüne kadar Ukrayna'ya tank göndermediğini ifade etti. Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya obüs, roketatar gibi ağır silahlar ve hava savunma araçlarıyla destek verildiğini de sözlerine ekledi.

Gepard tipi uçaksavar, PzH 2000 tipi obüs, çok namlulu roketatar ve havadan havaya saldırı füzesi Iris-T, Rusya'nın işgale başlamasından sonra Almanya'nın Ukrayna'ya gönderdiği silahlar arasında bulunuyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın müttefikleri ile birlikte hareket etmesi gerektiği görüşünde. Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Ek yardımlar değerlendiriliyor

Sosyal Demokrat Partili Savunma Bakanı Lambrecht de Berlin'de katıldığı bir etkinlikte bugüne kadar hiçbir ülkenin zırhlı araç göndermediğini hatırlatarak, "Almanya'nın tek başına hareket etmemesi konusunda uzlaşmaya varmıştık" dedi.

Buna rağmen Alman hükümetinin Ukrayna'ya nasıl ek yardımlarda bulunabileceğini tekrar gözden geçirdiğini belirten Lambrecht, ordunun kendi envanterinden malzeme göndermesinin "sınıra dayandığını" söyledi. Lambrecht, bunun yerine silah değişimi kapsamında Yunanistan'ın Sovyet yapımı tankları Ukrayna'ya göndermesinin öngörüldüğünü aktardı. Bunun karşılığında da, Yunanistan'a Almanya'dan tank gönderilmesi planlanıyor.

Ukrayna hükümeti Almanya'dan ve silah endüstrisinden Marder tipi zırhlı personel taşıyıcı veya Leopard tipi tanklar talep ediyor. Alman hükümeti bu talebi reddediyor.

Yeşiller: Daha fazlası mümkün

Yeşiller partisinin Eş Genel Başkanı Omid Nouripour ise koalisyon ortağının tutumunu eleştirerek, "Hükümette herkes daha fazlasının mümkün olduğunu biliyor" dedi. Augsburger Allgemeine gazetesine konuşan Nouripour, sadece silah değişimi ile değil, ordunun ve silah endüstrisinin envanterinde bulunan silahlarla da doğrudan sevkiyat yapılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Yeşiller Eş Başkanı Omid Nouripour Ukrayna'ya daha fazla desteğin mümkün olduğu görüşünde. Fotoğraf: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

Yeşiller Eş Genel Başkanı Ricarda Lang da, müttefiklerle birlikte "nerede daha fazla sevkiyat yapılabileceğin" bakılması gerektiğini vurguladı. Ancak Lang da Almanya'nın tek başına hareket etmesine karşı çıktı.

FDP'den zırhlı araç gönderilsin talebi

FDP lideri ve Maliye Bakanı Christian Lindner de Ukrayna'ya desteğin artırılması çağrısını yaptı. Lindner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Bu savaşta onlara destek vermek için daha fazlasını yapıp yapamayacağımızı her gün değerlendirmemiz gerekiyor. Ukrayna bu savaşı kazanmalı" dedi.

FDP'li savunma politikaları uzmanı Marcus Faber ise Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Marder tipi zırhlı araçların Ukrayna'ya gönderilmesini talep etti. Faber, "Bizim tanklarımızla kurtuluş daha çabuk gerçekleşir ve daha az Ukraynalı yaşamını yitirir" dedi.

Muhalefetten hükümetin tutumuna eleştiri

Muhalefetteki Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin savunma politikaları uzmanı Florian Hahn, "Berlin artık çekimser tutuma son vermeli ve daha fazla silah sevkiyatı yapmalı" sözleriyle hükümeti eleştirdi.

Alman ordusunun envanterinde bulunan PzH 2000 ve Leopard tipi zırhlı araçlar Fotoğraf: Ingo Wagner/dpa/picture alliance

Hristiyan Demokrat Birlik partisinden Roderich Kiesewetter de "Ukrayna'nın karşı saldırısının uzun vadede başarılı olması ve Ukrayna'nın topraklarını elinde tutabilmesi için şu anda mümkün olan her türlü askeri desteğe ihtiyacı var" dedi. Funke medya grubuna bağlı gazetelere konuşan Kiesewetter, "Almanya hemen Marder ve Leopard, Fuchs ve Dingo tipi (zırhlı araçlar) gönderebilir ve endüstriye de hızla bunları üretmesi talimatı verebilir" şeklinde konuştu.

AFP, Reuters, dpa/JD, EC