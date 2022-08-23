Almanya'dan Ukrayna'ya 500 milyon euroluk silah

Almanya, Rusya'nın saldırısına maruz kalan Ukrayna'ya önümüzdeki aylarda 500 milyon euroluk silah sevkiyatı yapacak. Açıklama Başbakan Olaf Scholz'dan geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya önümüzdeki aylarda toplam değeri 500 milyon euroyu aşan ek silah sevkiyatında bulunacaklarını açıkladı.

Bir hükümet sözcüsü, Salı günü Berlin'de yaptığı açıklamada, Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen Uluslararası Kırım Platformu'nun çevrimiçi zirvesine katılan Almanya Başbakanı Scholz'un burada Ukrayna'ya üç İris-T hava savunma sisteminin daha teslim edileceğini açıkladığını doğruladı.

Sözcü, silahların planlanan tarihten daha önce, 2023 yılı içerisinde teslim edilmesinin kararlaştırıldığına vurgu yaptı.

Hükümet sözcüsü, "teslimatlar Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sürdürülebilir modernizasyonunun başlangıcı" anlamına geldiğini de ifade etti.

Iris-T füzesi Fotoğraf: Daniel Karmann/picture alliance/dpa

İris-T sistemlerine ek olarak, 12 kurtarma tankı, Pick-Up araçlarına monte edilmiş 20 roketatar, anti-drone cihazları ve hassas mühimmat da Ukrayna'ya sevk edilecek silahlar arasında yer alacak.

Sözcü, Rus birliklerine karşı altı aydır direnen Ukrayna'ya sevk edilecek askeri araç ve silahların toplam değerinin "yarım milyar eurodan fazla" olduğunu söyledi.

Ancak Federal Meclis Bütçe Komisyonunun teslimat bedelini onaylaması gerekiyor.

AFP/TY,CÖ