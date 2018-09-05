Kalın: Erdoğan Almanya’daki Türklere seslenmek istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül sonunda Almanya’nın başkenti Berlin’e yapacağı devlet ziyareti sırasında, ülkede yaşayan Türklere hitaben bir konuşma yapmak istediği belirtiliyor. Erdoğan’ın Almanya ziyaretine hazırlık amacıyla Berlin’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Cumhurbaşkanı için, Almanya’ya geldiği zaman Türk kökenlilerle buluşması da son derece normal” şeklinde konuştu.

Sözcü Kalın, bugün Berlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın böyle bir etkinlik için Alman tarafı ile mutabakat oluşturmak istediğini vurguladı. Böyle bir “etkinlik için yer arama çalışmalarımız sürüyor” diyen Kalın, olası etkinliğin Berlin veya Köln’de düzenlenebileceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

İlişkilerde “geleceğe bakmalıyız”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’de geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumu öncesinde Türk-Alman ilişkilerinde yaşanan gerginliği geride bırakmak istediğini söyledi. “Geleceğe bakmalıyız” diyen Kalın, bu niyetle Almanya’ya geldiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28-29 Eylül’de Berlin’e yapacağı ziyaretin programına ilişkin bilgi veren Kalın, Erdoğan’ın Başbakan Angela Merkel ile iki görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Erdoğan ve Merkel’in 28 Eylül’de çalışma yemeğinde biraraya geleceklerini kaydeden Kalın, ikinci görüşmenin 29 Eylül’de planladığını belirtti. Kalın, bunun yanı sıra Erdoğan’ın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Erdoğan'ın onuruna vereceği yemeğe katılmasının ve Steinmeier ile bir görüşme yapmasının planlandığını dile getirdi. Kalın, Erdoğan’ın Steinmeier ile birlikte Almanya’da yaşayan bazı Türklerle biraraya geleceği bir etkinliğin düzenlenmesini de istediğini sözlerine ekledi.

Gabriel: Erdoğan gerilim yaratmak için gelmiyor

Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel

Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ziyaretinde iki ülke arasındaki ilişkilerde yakınlaşma sağlamaya çalışacağı görüşünde olduğunu ifade etti. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gabriel, “Türk Cumhurbaşkanı'nın gerilim yaratmak için geldiğine inanmıyorum” dedi. Hannover’de Alman-Rus ilişkilerine ilişkin bir kitabın tanıtımında konuşan Gabriel, Erdoğan’ın Almanya ziyaretinin, Türkiye’nin ekonomi ve dış politikada zor günler yaşadığı bir dönemde gerçekleşeceğini hatırlattı. Eski Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Almanya arasında yeniden yakınlaşmanın sağlanıp sağlanamayacağı konusunda ise bir şey söyleyemeyeceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’daki Türklere hitaben bir konuşma yapma planlarını da değerlendiren Gabriel, Almanya’daki Türklerin Erdoğan’ı kendi cumhurbaşkanları olarak gördüğüne işaret etti. Gabriel, “Bunun neden böyle olduğu sorusu, Türk göçmenleri kabul ederken neyi yanlış yaptık sorusu ile bağlantılı” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da yaşayan Türklere hitaben konuşma yapması ülkede daha önce tartışmalara yol açmıştı. Türkiye’de geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumu öncesinde Türk hükümet yetkililerinin etkinliklerine izin verilmemesinin ardından yaşanan gelişmeler iki ülke arasındaki ilişkilerde de gerginliğe yol açmıştı.

dpa/JD,DÇÜ

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