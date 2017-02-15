Kabil'den tahliyelere son verme hazırlıkları başladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan 31 Ağustos'a kadar çekilme planına bağlı kalacaklarını açıklamasının ardından tahliye operasyonlarına katılan ülkeler operasyonlarına son verme hazırlıkları yapmaya başladı.

Alman basınında çıkan haberlere göre, Alman ordusu Kabil'den son uçuşunu Cuma günü yapmayı planlıyor. Alman Savunma Bakanlığı sözcüsü ise bugün Berlin'de gazetecilerin sorularına yanıtlarken çıkan haberleri ne doğrulayabileceğini ne de yalanlayabileceğini söyledi.

Fransa'nın ise son tahliye uçuşunu gerçekleştirmeyi planladığı açıklandı. Avrupa Bakanı Clement Beaune, Fransız vatandaşları ve Fransız temsilciliklerinde çalışanAfgan çalışanların tahliyesi için gerçekleştirilen kurtarma operasyonlarını Perşembe günü sonlandıracaklarını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da İngiliz haber kanalı Sky News'a yaptığı açıklamada, Afganistan'da şu anda neredeyse çifte vatandaşlığı olmayan hiçbir İngiliz vatandaşının kalmadığını söyledi. Raab, ancak kurtarma operasyonlarını son dakikaya kadar sürdereceklerini ifade etti.

Havaalanı çevresinde hâlâ çok sayıda Afgan bekliyor

Kabil'i son terk eden ABD olacak

Tahliye operasyonlarına katılan diğer ülkelerin de yakında operasyonlarını durdurması bekleniyor. Alman haber dergisi Spiegel'in edindiği bilgiye göre ABD askerlerinin tamamen çekilmesinden 48 saat öncesine kadar, yani Pazar gününe kadar diğer müttefik ülke askerlerinin tümünün çekilmesi gerekiyor. Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nı son terk eden ülkenin ABD olması planlanıyor. ABD'nin şu anda Kabil'de yaklaşık 6 bin askeri bulunuyor.

ABD öncülüğündeki askeri birliklerin çekilmesinin ardından Kabil'deki havaalanının işletmesini kimin yapacağı ise belirsizliğini koruyor. Türkiye, havaalanının güvenliğini sağlamaya ve işletmesini üstlenmeye hazır olduğunu açıklamış, ancak Taliban bunu kabul etmeyeceğini söylemişti. Türkiye'nin tahliye operasyonlarını ne zaman sonlandıracağı ise henüz açıklanmadı.

Rusya 4 nakliye uçağı gönderdi

Öte yandan Rusya, kurtarma operasyonları için Afganistan'a dört askeri nakliye uçağı gönderiyor. Rus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, planlanan büyük tahliye operasyonuyla Rus vatandaşlarının yanı sıra Ukrayna, Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan vatandaşlarının Afganistan'dan çıkarılacağı belirtildi. Taliban'la bir süredir görüşmeler yürüten Rusya'nın Kabil'deki temsilciliğini boşaltması ise beklenmiyor.

dpa,Reuters,AFP/HS,SSB

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