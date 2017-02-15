 Kabil′den ilk uluslararası ticari uçuş gerçekleşti | DÜNYA | DW | 09.09.2021

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DÜNYA

Kabil'den ilk uluslararası ticari uçuş gerçekleşti

Taliban aralarında ABD'lilerin de bulunduğu 200 yabancının Kabil'den kalkan bir uçakla Afganistan'dan ayrılmasına izin verdi. Bu, ABD'nin çekilmesinin ardından gerçekleşen ilk uluslararası ticari uçuş.

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Taliban aralarında Amerikan vatandaşlarının da bulunduğu yaklaşık 200 yabancının Kabil'den gerçekleşen bir uçuşla Afganistan'dan ayrılmasına izin verdi. 

Associated Press'e (AP) konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, yolcuların Batılı ülkelerden olduğunu belirtti.

Uçuş öncesinde açıklama yapan Katarlı özel elçi Mutlak bin Mecid el Kahtani, yolcuların Katar Havayolları uçağıyla Afganistan'dan ayrılacağını ifade etti. "Tarihi bir gün" yaşandığını belirten El Kahtani, bunun ABD çekildikten sonra gerçekleştirilen ilk uluslararası ticari uçuş olacağının altını çizdi.

"İstediğiniz gibi adlandırabilirsiniz. Bir charter ya da ticari uçuş... Herkesin bileti ve biniş kartı var" diyen Katarlı yetkili, Cuma günü bir başka ticari uçuşun daha gerçekleşeceğini belirterek "İnşallah Afganistan'da hayat normale dönüyor" dedi.

AFP'ye bilgi veren Doha'daki kaynak da "İki yüz yolcunun hepsi ABD vatandaşı değil. Ama içlerinde ABD vatandaşları da var" dedi.

ABD, Afganistan'da sadece 100 kadar vatandaşının kaldığını açıklamıştı.

Protesto gösterilerine izin yok

Afganistan'da Taliban'ın getirdiği gösteri yasağı sonrası başkent Kabil'deki protesto eylemleri iptal edildi.

Kabil'de Salı günkü protestoda göstericilere silah doğrultan bir Taliban mensubu

Kabil'de Salı günkü protestoda göstericilere silah doğrultan bir Taliban mensubu

Taliban, Çarşamba günü geç saatlerde yayımladığı açıklamayla Adalet Bakanlığından izin alınmadan hiçbir protestoya izin verilmeyeceğini ve "şu an için" de gösterilere izin verilmediğini duyurdu.

Bu açıklama üzerine organizatörler, Perşembe günü için planladıkları gösterileri iptal ettiklerini duyurdu.

AFP muhabirleri, silahlı Taliban mensuplarının sabah saatlerinden itibaren Kabil sokaklarında köşebaşlarını tuttuğunu ve devriye gezdiğini bildirdi.

Afganistan'da geçtiğimiz günlerde Kabil, Feyzabad ve Herat dâhil bazı kentlerde yüzlerce kişinin katıldığı gösterilerde Taliban protesto edilmişti. Gösterilerde iki kişi vurularak öldürülmüştü.

DW,AFP,AP/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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