 Kabil havaalanında çatışma: 1 ölü | DÜNYA | DW | 23.08.2021

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DÜNYA

Kabil havaalanında çatışma: 1 ölü

Binlerce kişinin tahliye edilmeyi beklediği Kabil'deki havaalanının çevresinde kaos devam ediyor. Silahlı kişilerin girmeye çalıştığı havaalanında bu sabah bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Havaalanının dışında binlerce kişi bekliyor

Havaalanının dışında binlerce kişi bekliyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın çevresinde bu sabah havaalanına girmeye çalışan silahlı kişilerle Alman ve Amerikan askerleri arasında çıkan çatışmada bir Afgan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, üçü de yaralandı.

Alman ordusunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, çatışmanın havaalanının kuzey kapısı önünde meydana geldiği, çatışmaya katılan Alman askerleri arasında yaralanan olmadığı belirtildi.

Almanya'nın Kabil'deki büyükelçiliği, havaalanına girişlerde hâlâ tehlikeli durumlar yaşandığı ve silahlı bir çatışmanın meydana gelebileceği uyarısında bulunmuştu. Elçilik, havalanındaki güvenlik durumu nedeniyle Afganistan'daki Alman vatandaşlarına ve Afgan personeline evlerinde ya da bulundukları güvenli bir yerde kalmalarını tavsiye etmişti.

"IŞİD saldırı düzenleyebilir" uyarısı

ABD yönetimi de IŞİD'in bir saldırı düzenlemesinden endişe ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Amerikan haber kanalı CNN'e yaptığı açıklamada, "Tehdit gerçek, ileri derecede ve devam ediyor" ifadelerini kullandı. Biden da IŞİD'in Afganistan'da bir saldırı düzenleyebileceğini söyledi.

Birbirine rakip olan Taliban ve IŞİD'in Afganistan'daki uzantısı arasında geçmişte çatışmalar yaşanmıştı.

Havaalanı çevresinde dün izdiham yaşandı

Havaalanı çevresinde dün izdiham yaşandı

Hafta sonu yaşanan izdihamda 7 ölü

Kabil'deki havalimanında dün yaşanan izdihamda da yedi Afgan yaşamını yitirmişti. İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan, yedi Afgan sivilin yaşamını yitirmesine dair yapılan açıklamada duyulan üzüntü ifade ederek "Sahadaki koşullar hâlâ son derece zor olmasına rağmen durumu mümkün olduğunca güvenli ve sıkı bir şekilde yönetebilmek için her türlü çabayı gösteriyoruz" ifadelerine yer verildi.

dpa,Reuters/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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