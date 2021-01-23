 İstanbul′a gelen turist sayısında yüzde 66,4′lük azalma | TÜRKİYE | DW | 17.02.2021

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TÜRKİYE

İstanbul'a gelen turist sayısında yüzde 66,4'lük azalma

Korona krizi İstanbul'a gelen turist sayısında yüzde 66,4'lük gerilemeye yol açtı. En çok turist Rusya Federasyonu ve Almanya'dan geldi.

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2020 yılında, İstanbul’a gelen yabancı turist sayısı yüzde 66,4 azalarak 5 milyona geriledi. En çok turist Rusya Federasyonu ve Almanya'dan geldi. 2019 yılının ilk beş ayında İstanbul'a gelen turist sayısı 5 milyon 415 bin olarak kaydedilmişti.

İBB İstanbul Planlama Ajansı İstanbul İstatistik Ofisi'ne bağlı İstanbul Turizm Bülteni'nin Şubat 2021 sayısında yer alan verilere göre, konaklama tesislerine gelen yabancı turist oranı yüzde 53’e düşerken toplam geceleme süresi yüzde 56,7 azaldı. Konaklama tesisi doluluk seviyesi yüzde 24,2’ye indi. 2020 yılında havayolu ile gelen- giden yolcu sayısı 40 milyon, dış hatlar yolcusunun payı yüzde 47,3 oldu.

Ruslar başı çekti

En çok turistin geldiği ülke, 421 bin kişi ile Rusya Federasyonu oldu. Rusya'yı 375 bin turistle Almanya, 227 bin turistle Fransa, 202 bin turistle İngiltere ve 174 bin turistle İran takip etti.

2019'a oranla 2020'de Rusya'dan gelen turist sayısında yüzde 41,6'lık düşüş kaydedilirken Almanya'dan gelen turistlerin sayısı yüzde 63,4 azaldı.

Türkei Flughafen in Istambul

En büyük düşüş havayollarında

Havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı 4 milyon 974 bin, denizyolu üzerinden gelenlerin sayısı ise 28 bin oldu. Havayolunda yıllık yüzde 66,5, denizyolunda yüzde 39,3'lük düşüş kaydedildi.

2019 yılında havayoluyla İstanbul’a gelen- giden yolcu sayısı 103 milyonu aşarken 2020 yılında bu sayı 40 milyona düştü. 2019’da İstanbul'a inişlerde iç hat oranı yüzde 37, dış hat oranı yüzde 63 olurken 2020’de dış hat oranı yüzde 47,3'e geriledi.

Türkiye'ye gelen  toplam turist sayısı ise yüzde 71,7 azalarak 12 milyon 734 bine düştü. İstanbul’un Türkiye içindeki payı artarak yüzde 39,3'e yükseldi.

ANKA/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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