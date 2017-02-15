İran'dan Taliban'a Pencşir tepkisi

Taliban Sözcüsü Zabinullah Mücahid Pazartesi günü yaptığı açıklamada Taliban'ın Pencşir Vadisi'nin tamamında kontrolü ele geçirdiğini söyledi. Taliban karşıtları ve eski Afgan güvenlik güçlerinden oluşan UIusal Direniş Cephesi Taliban'ın iddiasını yalanladı ve savaşçılarının hala vadinin "stratejik pozisyonlarında" bulunmayı ve mücadele etmeyi sürdürdüğünü açıkladı.

Taliban Sözcüsü Mücahid bir basın toplantısında yaptığı açıklamada Pencşir’deki taarruzun gerekli olduğunu söyledi. Eski Afganistan Devlet Başkanı Yardımcısı Emrullah Salih ile Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmed Mesud’u kast eden Mücahid, iki kişinin Taliban ile müzakereleri reddettiğini ve bu yüzden operasyon yapmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Taliban Sözcüsü Mücahid, Salih ile Mesud’un komşu Tacikistan’a kaçtıklarını ileri sürdü. Bölgede kesintiye uğrayan gıda ikmalinin, kesilen internet ve telefon bağlantılarının yeniden sağlanacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade

İran'dan Taliban'a kınama

İran hükümeti, Taliban’ın Pencşir Vadisi’ndeki taarruzunu sert bir dille kınadı. "Pencşir’den gelen haberler gerçekten endişe verici" diyen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade "Saldırı şiddetle kınanmaktadır" ifadelerini kullandı. Tahran, Kabil’i ele geçirdiği 15 Ağustos tarihinden bu yana Taliban’ı eleştiren açıklamalar yapmaktan kaçınmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hatibzade "Pencşir sorununda bunun tüm önde gelen Afgan (aşiret) büyüklerinin içinde olduğu bir diyalog yoluyla çözülmesinde ısrarcı oldum" dedi.

"Taliban uluslararası hukuk bakımından yükümlüklerine eşit bir biçimde riayet etmek zorunda" diyen Hatibzade "İran, Afgan halkının acılarının tüm Afganları temsil edebilen bir hükümetin kurulmasıyla sona erdirilmesi için çalışmalarını sürdürecek" dedi.

Hatibzade, Pakistan’ı da ima ederek, İran’ın Afganistan iç işlerine yönelik "tüm yabancı müdahaleleri" kınadığını belirtti. Hatibzade "Dostlarımızı ve Afganistan'a farklı niyetlerle girme hatasını yapanları bilgilendirmek isteriz. Afganistan (toprağında) düşmanı ya da saldırganı kabul edecek bir ülke değildir" diye konuştu.

Tahran yaklaşık 900 kilometrelik sınırı bulunan Afganistan’da Taliban’ın 1996-2001 yılları arasındaki iktidarını tanımamıştı. Yaklaşık 3,5 milyon Afgana evsahipliği yapan Tahran, Kabil’i ele geçirmesi sonrasında Taliban ile yakınlaşma sinyalleri vermişti.

AFP, dpa, Reuters / EC, SSB

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