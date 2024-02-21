"Rusya, yaptırımları Orta Asya ve Türkiye üzerinden deliyor"

Almanya'da yapılan yeni bir araştırmaya göre, iki yıl önce başlattığı Ukrayna Savaşı sebebiyle Batı'nın yaptırım uyguladığı Rusya bu yaptırımları Orta Asya devletleri ve Türkiye üzerinden Batı ürünleri ithal ederek deliyor.

Savunma sanayi mamülleri ile bilyalı ve makaralı rulmanlar gibi, yaptırımlar kapsamında olan ürünlerin ticari verileri üzerinden araştırma yapan Münih Üniversitesine bağlı Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Moskova'nın Batı yaptırımlarını nasıl deldiğini aktardı.

Enstitü'nün dış ticaretle ilgili biriminde müdür yardımcısı görevinde bulunan Feodora Teti, araştırma sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkiye'den Rusya'ya, Rus ekonomisi için kritik öneme sahip ya da Rus ordusu için değerli olan malların ihracatı, 2022 yılında, 2019'a göre 50 kat arttı" dedi. Teti, söz konusu artışın "Çok büyük bir olasılıkla yaptırımların delinmesi anlamına geldiğini" belirtti.

Ifo'nun araştırması, Ukrayna Savaşı'nın başladığı tarihten bir hafta sonrasına tekabül eden 2022 yılının Mart ayından bu yana, Rus ordusu envanterindeki silah sistemleri ve askeri teknoloji açısından önemli ürünlerin yüzde 8'inin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden geldiğini ortaya koyuyor. Aynı ülkelerden Rus ekonomisi için stratejik öneme sahip malların ise yüzde 3'ü ihraç ediliyor.

En önemli ticari ortak Çin

Çin'in daha önce de olduğu gibi, Rusya'nın en önemli ticari ortağı olmaya devam ettiğini aktaran Feodora Teti, Rus ekonomisi ya da savunma sanayi için önemli ürünlerin yüzde 51'inin Çin Halk Cumhuriyeti'nden geldiğini ifade etti. "Ancak yaptırımların Çin üzerinden delinmesi çok yaygın bir uygulama olarak görünmüyor" diyen Teti, Çin'den yapılan ithalattaki artışın, daha çok Çin'in üretttiği malların artışı ile alakalı olduğunu aktardı.

Rusya, Batı'nın yaptırımları sebebiyle Alman ekonomisi açısından da giderek önemini kaybediyor. Almanya'dan bu ülkeye yapılan ihracat geçen yıl, 8,9 milyar euroluk hacimle yüzde 38,8 azaldı. Almanya'nın Rusya'dan ithalatında ise yüzde 90'lık bir düşüş yaşandı. Bu kalemdeki ekonomik hacim de 3,7 milyar euroya geriledi.

Reuters / ET,BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?