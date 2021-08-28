İddia: Türkiye ve Katar Taliban ile havalimanı konusunda anlaşmaya yakın

Türkiye ile Katar'ın, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletilmesi konusunda uzlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü. Middle East Eye adlı haber sitesinin konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kabil havalimanının güvenliğini özel bir şirketin sağlayacağı belirtildi. Konuyla ilgili mutabakatın, ABD güçlerinin çekileceği 31 Ağustos sonrasında resmen imzalanacağı iddia edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, söz konusu anlaşmayı imzalamadan önce NATO üyesi müttefiklerle görüş alışverişinde bulunmasının beklendiği de belirtildi.

Taslak hazır iddiası

Middle East Eye adlı haber sitesinin özel haberine göre, tarafların Kabil havalimanının işletilmesi konusunda taslak bir metin üzerinde anlaştığı da iddia edildi.

Buna göre Ankara Taliban'ı Afganistan’ın meşru iktidarı olarak tanıyacak. Havalimanının işletmesini ise Türkiye ile Katar oluşturdukları ortak bir konsorsiyum ile sağlayacak ve havalimanının güvenliğinden de, çalışanları eski asker ve polis olan özel bir güvenlik şirketi sorumlu olacak. İlaveten teknikten sorumlu personelin güvenliğini sağlamada da yine habere göre, sadece havalimanı sınırları içinde olmak üzere sivil özel komando birlikleri görev yapacak.

Havalimanı ihalesi aslında BAE'ye verilmişti

Türkiye, Katar ve Taliban'ın Kabil havalimanının işletmesi üzerinde uzlaştığı bildirilse de haberde, havalimanının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ihalenin eski Afgan hükümeti tarafından Ekim 2020’de Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir ortaklığa verildiği de hatırlatıldı.

Ankara, uzun süre Kabil havalimanının güvenliğini sağlamaya talip olduğunu vurgulamış, ancak bu konuda bir uzlaşı sağlamadığı görülmüştü.

"Teklif gelirse değerlendirilecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada, Taliban ile yaklaşık 3,5 saatlik bir ilk görüşmenin yapıldığını belirtmiş,"Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok" ifadesini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bugün yaptığı açıklamada talep gelmesi halinde Türkiye'nin Kabil'deki havalimanının işletilmesine destek vermeye hazır olduğunu tekrarladı. Akar, "Afgan kardeşlerimizden Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesine dair teklif gelirse değerlendirilecektir" şeklinde konuştu.

Türkiye, diğer Batılı ülkelerden farklı olarak, Taliban'ın ülkede yönetimi ele geçirmiş olmasına rağmen Afganistan'daki büyükelçiliğini kapatmamış, çekirdek bir ekibin bölgede hala görev yaptığını duyurmuştu. Türk askerinin ülkeden çekilmesi ise dün tamamlandı. Tahliyeler konusunda bilgi veren Bakan Akar, "Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla süratle Kabil-İslamabad arasında hava köprüsü kurulmuştur. 8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personelimiz ve vatandaşımız 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edilmiştir" açıklamasında bulundu.

DW/ETO,JD

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