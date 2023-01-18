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İsveç Demokratlar Partisi’nin (SD) başkanı Jimmie Akesson ve Başbakan Ulf Kristersson.
İsveç Demokratlar Partisi’nin (SD) başkanı Jimmie Akesson ve Başbakan Ulf Kristersson.Fotoğraf: Jonas Ekströmer/TT/picture alliance
PolitikaTürkiye

İsveçli lider Erdoğan için "İslamcı diktatör" dedi

2 saat önce

Aşırı sağcı İsveçli lider Akesson, NATO genişlemesini bloke eden Erdoğan’ı “İslamcı diktatör” diye niteledi, Türkiye'ye sınırsız taviz verilemeyeceğini söyledi..

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İsveç hükümetini destekleyen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin (SD) başkanı Jimmie Akesson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "İslamcı diktatör" olarak nitelendirdi.

Akesson, Dagens Nyheter gazetesine verdiği söyleşide, İsveç'in NATO üyeliğini bloke eden Erdoğan'ı ağır bir dille eleştirdi.

NATO üyeliği için Türkiye'ye verilecek tavizlerin bir sınırının olması gerektiğini savunan Akesson, "… nihayetinde muhatap olduğumuz antidemokratik bir sistem ve bir diktatör” dedi.

20 yıldır seçim kaybetmemiş olmakla övünen Erdoğan'ın gerçekten demokratik yollarla seçilip seçilmediğini sorgulayan Akesson, ayrıca Erdoğan'ı "İslamcı diktatör" olarak tanımladı, "Evet halk tarafından seçiliyor. Ona bakılırsa Putin de halk tarafından seçiliyor" görüşünü kaydetti.

İsveç Demokratlar Partisi, geçen Eylül ayında yapılan seçimlerde yüzde 20'den fazla oy alarak ikinci parti konumuna yükseldi. Bu partinin desteği, Ulf Kristersson hükümetinin sağ koalisyonu için büyük önem taşıyor.

İsveç hükümeti, NATO üyeliğinin onaylanması için Türkiye'nin talep ettiği koşulları karşılamak üzere bir dizi yasal düzenleme yapmak durumunda kalmıştı. Ülkenin NATO üyeliğinin 30 üye tarafından da onaylanması gerekiyor. Türkiye, geçen yıl Haziran ayında imzalanan mutabakat uyarınca İsveç'ten "terör örgütleri" ile mücadele, "silah ihracat kısıtlamalarınının kaldırılması" gibi taleplerde bulunmuştu.

AFP/ DA,BK

 

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