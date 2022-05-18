İsveç ve Finlandiya NATO'ya resmen başvurdu

İsveç ve Finlandiya, Çarşamba günü Brüksel'deki NATO merkez karargahında düzenlenen törenle resmen İttifak'a üyelik başvurusunda bulundu. Her iki ülke büyükelçilerinin gerekli başvuru belgelerini sunduğu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, törende yaptığı konuşmada, "Bu değerlendirmemiz gereken tarihi bir an" ifadelerini kullandı.

"Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu memnuniyetle karşılıyorum" diyen Stoltenberg, bu iki ülkenin İttifak'a "en yakın ortaklar" olduğunu ve "üye olmaları ile birlikte NATO içindeki güvenliği arttıracaklarını" dile getirdi.

Geleneksel olarak bir süre öncesine dek askeri açıdan tarafsız bir çizgi izleyen iki İskandinav ülkesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından söz konusu tavırlarında değişikliğe giderek NATO'ya üye olma yolunu seçmişti. Ancak her ne kadar Genel Sekreter Stoltenberg daha önce bu iki ülkenin hızlı bir biçimde üye olacağını ifade etmiş olsa da, Türkiye'nin şu an için bu üyeliklere karşı çıkması sürecin devamı konusunda belirsizlikleri beraberinde getiriyor.

Stoltenberg: Bir sonuca varma konusunda kararlıyız

Türkiye ile ilgili sorunların aşılacağına inandığını vurgulayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Tüm sorunları gidermek ve süratli bir şekilde sonuca ulaşmak konusunda kararlıyız" dedi. Stoltenberg, bu konuda diğer İttifak üyelerinden de destek gördüklerini belirtti.

Jens Stoltenberg Fotoğraf: John Thys/AFP/Getty Images

NATO'nun bir diğer üyesi Almanya da, Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen, İsveç ve Finlandiya'nın sorunsuz bir şekilde İttifak'a üye olacağından yola çıkıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock daha önce, üyelik başvurusu ile üyelik arasındaki sürenin olabildiğince kısa tutulması için sürecin hızlı işletilmesini talep etmişti. Diplomatik çevreler, üyelik sürecinin birkaç haftada tamamlanabileceğini ancak bunun 30 NATO ülkesinin parlamentolarında onaylanmasının bir yıla kadar sürebileceğini ifade ediyor.

Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine karşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'nin mücadele ettiği terör gruplarına destek verdiğini öne sürerek, bu iki ülkenin NATO'ya üye olmasına karşı çıkıyor. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'a göre ise Erdoğan'ın asıl amacı, bu konuyu Amerikan savaş uçakları alımında koz olarak kullanmak.

Rusya ise iki ülkenin olası üyeliği hakkında sert açıklamalardan kaçınıyor. Salı günü bu konu hakkında demeç veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerek İsveç gerek ise Finlandiya'nın zaten uzun süredir NATO tatbikatlarına katılan ülkeler olduğunu ve bu açıdan NATO'ya üye olmalarının da büyük bir fark yaratmayacağını dile getirdi.

Reuters / ET,TY