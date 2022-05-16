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Sembol fotoğraf: İç içe geçmiş İsveç ve NATO bayrakları
Fotoğraf: Dado Ruvic/Illustration/REUTERS
PolitikaTürkiye

İsveç Türkiye'ye diplomat gönderecek

1 saat önce

Finlandiya ile birlikte NATO'ya katılma planı yapan İsveç, Türkiye'nin itirazları nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın aşılması için Türkiye'ye diplomat gönderecek.

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Finlandiya ile birlikte NATO'ya katılma planı yapan İsveç'ten  Türkiye ile yaşanan anlaşmazlığa ilişkin bir açıklama geldi.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, SVT kanalında yaptığı açıklamada, "Türkiye ile müzakereler yürütülmesi ve diyalog kurulması amacıyla bir grup diplomatı Türkiye'ye göndereceğiz; böylelikle meselenin nasıl çözülebileceğini ve gerçekten ne ile ilgili olduğunu anlayabileceğiz" dedi.

İsveç'te hükümette olan Sosyal Demokrat Parti, 73 yıllık NATO üyeliği karşıtı tutumundan Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası vazgeçmiş ve NATO'ya üye olmak istediklerinin sinyalini vermişti. İsveç'in resmi olarak NATO üyeliği sürecini başlatma kararını bu hafta içinde açıklaması bekleniyor. Komşu ülke Finlandiya'nın hükümeti dün yapılan resmi açıklama ile NATO'ya katılım sürecinin başlatılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülkenin NATO üyeliklerine "olumsuz baktıklarını" söylemiştiFotoğraf: Yves Herman/REUTERS

Türkiye iki İskandinav ülkesinin NATO'ya katılma kararına mesafeli yaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada "Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz" ifadesini kullanmıştı. İki ülkenin "terör örgütleri için bir nevi misafirhane" olduğunu söyleyen Erdoğan, bu tutumu İsveç ile Finlandiya'nın PKK’ya destek vermesi ile gerekçelendirmişti. Dün Berlin'de NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye'nin "endişelerinin ortada" olduğunu belirtmiş ve bu iki ülkeden güvenlik garantileri  beklediklerini ifade etmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise iyimser açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin endişeleri ile ilgili yaşanan sorunların çözülebileceğinden emin olduğunu ifade etmişti.

İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya katılabilmesi için  kendi parlamentolarının yanı sıra NATO üyesi 30 ülkenin tamamının onay vermesi gerekiyor. Geleneksel olarak tarafsızlık politikası izleyen ve hiçbir askeri ittifakın üyesi olmayan İsveç ile Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından bu tutumdan vazgeçme kararı almıştı.

 

Reuters / BÖ,ET

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