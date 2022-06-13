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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens StoltenbergFotoğraf: FRANCOIS WALSCHAERTS/AFP
Politikaİsveç

"İsveç, Türkiye’nin talepleri doğrultusunda adımlar attı"

7 dakika önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç’in, Türkiye’nin taleplerine yönelik "önemli adımlar attığını" dile getirdi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'a üyelik başvurusunda bulunan İsveç'in, Türkiye'nin taleplerini yerine getirmek için "önemli adımlar attığını" dile getirdi. Resmi ziyaret amacı ile gittiği İsveç'in başkenti Stockholm'da, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir araya gelen Stoltenberg, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Finlandiya ile birlikte İsveç'in NATO'ya üyeliğine karşı çıkan Türkiye'nin talepleri ile ilgili iki noktada Stockholm'ün çalışmalarda bulunduğunu dile getiren Stoltenberg, bu bağlamda İsveç'in terörle mücadele yasasında değişiklikler yapmaya başladığını ve ayrıca silah ihracatı ile ilgili olarak, gelecekte bir NATO üyesi olduğunda müttefiklerine karşı edineceği yeni sorumluluklar doğrultusunda yeni bir yasal çerçeve hazırlandığını ifade etti.

Andersson: Türkiye'nin kaygılarını çok ciddiye alıyoruz

Stoltenberg, "Bunlar, Türkiye tarafından dile getirilen kuşkuların giderilmesi adına önemli iki adım" derken, İsveç Başbakanı Andersson, ülkesindeki terörle mücadele yasalarının geçen yıllar içinde değiştirildiğini ve değiştirilmeye de devam edileceğini ifade etti. Andersson açıklamasında, "Türklerin kaygılarını ve özellikle terörizmle mücadele ile ilgili güvenlik kaygılarını çok ciddiye alıyoruz" söyleminde bulundu. 

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson
İsveç Başbakanı Magdalena AnderssonFotoğraf: Michele Tantussi/REUTERS

Daha önce tarafsız bir dış politika izleyen iki İskandinavya ülkesi Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, geçen Mayıs ayında NATO'ya tam üyelik başvurusunda bulunmuştu. Ancak böyle bir kararın, İttifak üyesi ülkelerin oy birliği ile alındığı NATO'da Türkiye, PKK ve diğer terör örgütlerine destek verdikleri gerekçesiyle iki ülkenin üyelik sürecini bloke ediyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "tarihi karar" olarak nitelendirdiği İsveç'in başvurusunun ardından, şu an itibarıyla çok sayıda NATO üyesinin bu ülkeye güvenlik garantisi verdiğini ve İsveç'e yönelik olası bir saldırıda NATO müttefiklerinin buna kayıtsız kalacağını düşünemediğini belirtti.

 

Reuters,dpa / ET,BK

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