İsveç hükümetinden kritik iade kararı

Stockholm'den PKK destekçisi olduğu iddia edilen bir kişiyi Türkiye'ye iade etme kararı geldi. Terörle mücadelede işbirliği talep eden Ankara’ya yönelik bir adım niteliğindeki karar, bu bağlamda bir ilk.

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kritik müzakere süreci devam ederken, Stockholm'den PKK'ya destek verdiği öne sürülen bir kişiyi Türkiye'ye iade etme kararı geldi. İsveç Adalet Bakanlığı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'de uyuşturucu bağlantılı bir suçlama nedeniyle 35 yaşındaki Türk vatandaşının Türkiye'ye iadesine karar verildiğini kaydetti. Söz konusu kişinin, Türkiye'de 2014 yılında dört yıl yedi ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Şartlı tahliye edilen bu kişinin daha sonra İsveç'e gittiği, Ağustos 2022'de ise Türk adli makamlarının talebiyle tutuklandığı kaydedildi.

Hakkındaki iade talebinin asıl nedeninin HDP'yle ve PKK ile bağlantısı olduğunu öne süren adamın Türkiye'ye iadesi bu bağlamda bir ilk olacak. İsveç Yüksek Mahkemesi'nin Mayıs ayında bu kişinin iadesine yeşil ışık yaktığına ilişkin haberler İsveç basınına yansımıştı. Mahkemenin, söz konusu kişinin akıbetine ilişkin kararı İsveç hükümetine bıraktığı belirtilmişti. İsveç'te iade taleplerine hükümet karar veriyor, ancak Yüksek Mahkeme'nin aleyhte görüş bildirmesi halinde sınır dışı işlemi gerçekleştirilemiyor.

Yeni yasalar yürürlüğe girmişti

NATO üyeliği, yaklaşık bir yıldır Türkiye engeline takılan İsveç'te Haziran ayının başında yürürlüğe giren yeni terörle mücadele yasaları uyarınca ülkede terör örgütlerine üye olmak, üye olanlara maddi destek sağlamak ya da bu örgütleri herhangi bir biçimde desteklemek, uzun hapis cezaları ile yargılanmanın yolunu açacak şekilde ağır suç kapsamına alınmıştı.

Stockholm'deki gösterilerde bazı eylemcilerin PKK flamaları taşıdığı görülmüştü. Fotoğraf: Maja Suslin/AP Photo/picture alliance

İsveç'in ilgili yasalarda daha sert düzenlemelere gitmesi ülkede yaşayan bazı Kürt grupların tepkisine yol açmış, yüzlerce kişi Stockholm'de söz konusu yeni düzenlemeleri protesto etmişti.

Kritik toplantı Ankara'da yapılacak

Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya, daha önce mesafeli durdukları NATO'ya üye olmak için başvurmuştu. Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında NATO'nun da dahil olduğu uzun soluklu bir müzakere sürecinin sonunda Finlandiya'nın üyeliği onaylanmış ve Helsinki Nisan ayında İttifak'ın 31'inci üyesi olmuştu. Ancak Ankara, İsveç'in attığı adımların yeterli olmadığını ve "terörle mücadelede" Stockholm'den daha fazla girişim beklediklerini belirterek İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakmamıştı.

Şimdi ise gözler Türkiye'de gerçekleştirilecek kritik zirvede. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında NATO'nun Madrid'de 2022 Haziran ayında düzenlediği zirvede oluşturulan ortak daimî mekanizma dördüncü toplantısını 14 Haziran'da Ankara'da yapacak.

DW,AFP/SÖ,TY

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