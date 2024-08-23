İlkay Gündoğan Manchester City'e geri döndü

Alman milli futbol takımından ayrılan İlkay Gündoğan İspanyol takım Barcelona'ya da veda ederek, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City ile sözleşme imzaladı.

Alman milli futbol takımındaki kariyerini sonlandıran İlkay Gündoğan, FC Barcelona'dan eski takımı Manchester City'e transfer oldu.

İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City'den yapılan açıklamada, kulübün bir yıllık sözleşme ile İlkay Gündoğan'ı yeniden kadrosuna kattığı belirtildi. Manchester City, sosyal medya hesabından da İlkay Gündoğan'ın mavi forma ile videosunu paylaştı.

33 yaşındaki orta saha oyuncusu Gündoğan eski takımına geri dönmesine ilişkin olarak "City forması giymek için sabırsızlanıyorum. Buraya geri dönme imkanına sahip olmak benim için çok şey ifade ediyor" dedi. Gündoğan, sosyal medya hesabından da "Geri döndüm" notuyla Manchester City'de oynadığı döneme ait görüntüleri ve geri dönmesine ilişkin duygularını anlatan bir video paylaştı.

İlkay Gündoğan, hafta başında Alman milli futbol takımındaki kariyerine son verdiğini açıklamıştı. Gündoğan'ın FC Barcelona'da iki yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. Bonservis bedeli ödenmeden Manchester City'e geri dönen Gündoğan, Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladı.

Gündoğan, 2016'dan 2023'e kadar Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giymiş, bu dönemde takım beş kez Premier Lig şampiyonluğunu elde etmiş, bir kez de Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanmıştı.

Guardialo, Gündoğan ile çalışmayı istedi

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın İlkay Gündoğan'ı takımda geri istediği belirtiliyor. Medyaya yansıyan haberlere göre Guardialo, Çarşamba akşamı Manchester'da bir restoranda Gündoğan ile bir araya gelerek, transferine ilişkin ayrıntıları ele aldı. Guardiola'nın Gündoğan'ın geçen yıl Barcelona'ya gitmesini istemediği, ancak Gündoğan'ın farklı bir karar verdiği ifade ediliyor.

İlkay Gündoğan, 2023'te Manchester City ile Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı Fotoğraf: Shaun Brooks/Action Plus/picture alliance

Gündoğan, Guardiola ile ilgili olarak "Herkes Pep'e ne kadar saygı duyduğumu bilir. Dünyadaki en iyi antrenör ve her gün onunla çalışmak, seni daha iyi bir oyuncu yapar" ifadelerini kullandı.

Barcelona'ya veda

Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılabileceğine dair haberler bir süredir medyada yer alıyordu. Barcelona'nın mali sıkıntılar içinde bulunmasından dolayı antrenör Hansi Flick'in, Gündoğan'a bu transfer sezonunda takımdan ayrılmasını söylediği iddia edilmişti. Ancak Gündoğan'ın danışmanlığını yapan amcası İlhan Gündoğan, 8 Ağustos'taki açıklamasında bazı takımların yeğeni ile ilgilendiğini, ancak İlkay Gündoğan'ın takımında kalmak istediğini söylemişti.

Gündoğan, sosyal medya hesabından Barcelona taraftarlarına hitaben yaptığı paylaşımda kulübü zor bir dönemde terk ettiğini ancak gitmesinin kulübe mali açıdan yarar sağlayacak olmasının üzüntüsünü azalttığını ifade etti. Gündoğan, Barcelona'da forma giyebildiği için de minnettar olduğunu kaydetti.

SID, dpa/JD, HT

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