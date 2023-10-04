İlham Aliyev barış görüşmesine gitmiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda, İspanya'nın Granada kentinde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da katılımıyla yapılacak olan Dağlık Karabağ ile ilgili barış görüşmesine katılmayacağı bildirildi.

Azeri Press Ajansı'nın (APA) aktardığı habere göre Aliyev, Granada'da, Paşinyan dışında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yanı sıra Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in de katılımıyla Perşembe günü yapılması planlanan beşli toplantıya Türkiye'nin davet edilmemesi üzerine iştirak etmekten vazgeçti. APA'nın haberinde Aliyev'in, Dağlık Karabağ konusunda ülkesinin müttefiki olan Türkiye'nin de toplantıda yer alması gerektiği fikrini savunduğu, ancak Fransa ile Almanya'nın buna karşı çıktığı belirtildi.

Bakü'nün de bu tavır üzerine, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi (EPC) esnasında yapılması planlanan barış görüşmesine, "Azerbaycan karşıtı bir atmosferin" hakim olacağı izlenimi edindiğini ileten APA, Charles Michel'in ve bazı Fransız hükümet temsilcilerinin açıklamalarındaki "Ermeni yanlısı" ifadeleri ile Fransa'nın Ermensitan'a askeri teçhizat gönderme kararının bu izlenimi doğruladığını bildirdi.

APA, Bakü'nün bundan böyle Fransa'nın masada olduğu, Dağlık Karabağ ile ilgili herhangi bir barış görüşmesine katılmayacağını, ancak AB ve Ermenistan ile üçlü görüşmelere her zaman açık olduğunu duyurdu.

Erdoğan da gitmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da, İspanya'nın Granada kentinde yapılacak olan 3. EPC Zirvesi'ne, geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle katılmayacağı açıklanmıştı.

Erdoğan'ın Salı akşam saatlerinde rahatsızlandığı ve hafta sonu düzenlenecek AKP kongresini düşünerek, doktorların tavsiyesi ile İspanya gezisini iptal ettiği duyuruldu. AKP’nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

Üyeleri arasında Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ın da yer aldığı EPC, Avrupa ülkeleri arasında iş birliği ile siyasi diyaloğu teşvik etmek amacıyla 2022 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un girişimiyle kuruldu. Söz konusu oluşuma, AB değerlerini paylaşan dünyadaki tüm ülkeler prensip olarak katılabiliyor.

Reuters / ET,EC

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