 IŞİD′lilerin çocukları Almanya′ya getiriliyor | ALMANYA | DW | 19.08.2019

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ALMANYA

IŞİD'lilerin çocukları Almanya'ya getiriliyor

Alman hükümeti, Suriye'de savaşan Alman vatandaşı IŞİD cihatçıların çocuklarını Almanya'ya getiriyor. İlk aşamada dört çocuk Erbil'de yetkililere teslim edildi.

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'deki Alman Başkonsolosluğunda Alman vatandaşı IŞİD savaşçılarına ait dört çocuğun Pazartesi günü Alman yetkililere teslim edildiği bildirildi. Alman haber ajansı dpa'ya açıklama yapan Kürt yetkililer, teslim edilen çocukların şimdiye dek Suriye'deki El Hol mülteci kampında barınan üç öksüz çocuk ve bir hasta bebek olduğu bilgisini verdi.

Ajansın edindiği bilgilere göre çocuklar, büyükanne ve büyükbabalarının refakatinde Almanya'ya getirildi. Hasta bebeğin annesinin ise diğer çocuklarıyla birlikte El Hol mülteci kampında kalmaya devam ettiği ifade ediliyor. Diğer üç öksüz çocuğun da 2 ve 7 yaşlarında olduğu kaydedildi.

"Zor koşullar altında getiriliyorlar"

Alman hükümeti, Alman cihatçılarına ait 100'ün üzerinde çocuğu daha Almanya'ya getirmeyi planlıyor. Konuyla ilgili Berlin'de bir açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, IŞİD cihatçılarının çocuklarının Almanya'ya getirilmesi için Alman hükümetinin zor koşullar altında çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Diğer çocukların da Suriye'den ayrılmasını sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Maas, "Çocuklar ebeveynlerinin eylemlerinden sorumlu tutulamaz ve bu nedenle onlara yardım etmek istiyoruz" şeklinde sözlerini sürdürdü. Maas, Almanya'ya getirilen her çocukla ilgili ayrıntılı bir sürecin yürütüldüğünü ve tehlikeli koşullar altında çocukların Suriye'den çıkarıldıklarını da sözlerine ekledi.

Mahkeme kararı var

Suriye'deki Alman cihatçıların çocuklarının Almanya'ya getirilmesi Berlin'de uzun süredir tartışılıyor. Alman hükümeti, Suriye'de diplomatik bir temsilciliği olmadığı için muhatap bulamadığına dikkat çekmişti. Berlin İdare Mahkemesi de geçen Temmuz ayında aldığı bir kararla bir IŞİD savaşçısının eşi ve üç çocuğunun Almanya'ya getirilmesi gerektiğine hükmetmişti.

Alman İçişleri Bakanlığının verilerine göre Suriye'deki mülteci kamplarında halen bu durumda 68 kadın ve 120'den fazla çocuk yaşıyor.

dpa/HS/BW

© Deutsche Welle Türkçe

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