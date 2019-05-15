 IŞİD′e katılan Alman kadın ve çocuklar için çağrı | ALMANYA | DW | 25.06.2019

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ALMANYA

IŞİD'e katılan Alman kadın ve çocuklar için çağrı

Yardım kuruluşu Medico International, Suriye'nin kuzeyinde tutulan IŞİD üyesi Alman kadın ve çocukların ülkeye getirilmesini talep etti. 117 çocuğun radikalleşme tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

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Alman yardım kuruluşu Medico International, Alman hükümetinden Suriye'deki mülteci kamplarında tutulan IŞİD'e katımış Alman kadın ve onların çocuklarının Almanya'ya getirilmesini talep etti.

Suriye, Türkiye ve Kuzey Irak sorumlusu Anita Starosta, Berlin'de Medico International'ın yıllık raporunun tanıtıldığı basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu kadınların Suriye'deki cihatçılara katılmadan önce Almanya'da radikalleştiğini ifade eden Starosta, Alman hükümetinin bu insanların sorumluluğunu taşıdığını savundu. Starosta, kamplardaki durum düzeltilmezse, yeni bir terörist kuşağın yetişeceğine dikkat çekti.

Anne veya babası Alman olan 117 çocuk

Medico International yetkilisi Starosta'nın verdiği bilgilere göre, Suriye'nin kuzeyinde Kürtler tarafından idare edilen El Hol mülteci kampında yaklaşık 70 bin kişi kalıyor. 20 bin mülteci için öngörülen kampın bir bölümünde yaklaşık 70 ülkeden 10 bin IŞİD'e katılmış kadının tutulduğunu belirten Starosta, bu kadınların çoğunun durumunun belirsiz olduğunu ifade etti.

Medico International'in verilerine göre, Suriye'deki kamplarda anne veya babası Alman olan 117 çocuk bulunuyor. Kamplarda Almanya ile bağlantılı 120'den fazla IŞİD yanlısı kadının kaldığı tahmin ediliyor. Bu kadınların yüzde 90'ınından fazlasının da Alman vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Starosta, Suriye'nin kuzeyinde bulunan IŞİD üyeleri konusunda Alman hükümetinin Kürtlerle müzarekede bulunmadığına işaret etti.

Alman uzman, siyasi irade olsaydı, bu kadın ve çocukların uluslararası örgütlerin yardımı ile Kuzey Irak üzerinden Almanya'ya getirilmelerinin mümkün olabileceğini dile getirdi.

Kuzey Irak'taki Erbil'de Almanya'nın başkonsolosluğu bulunduğunu belirten Starosta, kadın ve çocukların Irak'a götürülmeleri konusunda öneriler bulunduğunu kaydetti. Strasto, diğer devletlerin temsilcilerinin Suriye'nin kuzeyinde doğrudan temaslarda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

epd,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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