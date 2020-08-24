Heiko Maas: Durum son derece riskli

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Atina’daki resmi temaslarının ardından Ankara’ya giderek burada Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Ağırlıklı olarak, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimin ele alındığı buluşmanın ardından Çavuşoğlu ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Maas, Yunanistan ve Türkiye’nin sorunları diyalogla çözmesi gerektiğini ifade etti.

Konuk Bakan Maas, aynı gün iki ülkede yaptığı görüşmelerle ilgili olarak, "Hem burada hem Atina'da bu tehlikeli ve tırmanan durumu ele aldık. Bu sadece Avrupa Birliği'ni değil aynı zamanda NATO müttefiklerini de endişelendiriyor maalesef. Durum son derece riskli. Bir uçuruma yaklaştığınızda aşağı düşme riskiniz var. Bu gelişmenin önünü kesmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

"İki tarafın da diyaloğa hazır olduğunu duyuyorum. Bu tartışmalı konuların bir çözüme ulaşabileceğini düşünüyorum. Sadece Yunanistan ve Türkiye arasında doğrudan görüşmelerle bu yapılabilir. Sayın Mitsotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanına da bunu söyledim. Hala iki tarafın da samimi olarak doğrudan görüşmelere başlamasıyla iki taraf için de kabul edilebilir sonuçlar elde edilebileceğine inanıyorum" diyen Maas, bu fırsatın mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ve gerilimin tırmanmasının ne Yunanistan, ne Türkiye, ne de AB'nin çıkarına olacağını dile getirdi. Dışişleri Bakanı Maas, "Böyle bir görüşme ortamı sadece yapıcı bir atmosferde gerçekleşebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"Kendimizi kandırmıyoruz, durum zor"

İki NATO müttefiki arasında yaşanan gerilimi "ateşle oynamak" olarak nitelendiren Maas, Atina ve Ankara görüşmelerinin ardından uzlaşmanın sağlanıp sağlanamayacağı konusundaki soruya, "Kendimizi kandırmıyoruz durum zor. Bu durumu çözmek de çok kolay değil. İki tarafta da, hem Atina hem Ankara'da tek yolun hep bir diyaloğu başlatmak olduğu söylendi. Kimse burada askeri bir çözüm istemiyor, bu akılsızlık olur. Bu diplomasiyle çözülecek, zor olabilir, ağır ilerleyebilir. Niyet var, bunun koşullarını hazırlamalıyız" yanıtını verdi. AB içinde diplomatik çözümün siyasi koşullarının hazırlanması gerektiğini vurgulayan Heiko Maas, Yunanistan ile Türkiye arasında bu konunun konuşulması gerektiğini ve iki tarafın da masaya oturmak için ön koşul istemediğini belirtti. Maas, "Aslında gerekli koşullar bunlar. Biz bu süreci desteklemeye devam edeceğiz. AB içinde Türkiye ile olan diyaloğu yapıcı bir temele oturtmak istiyoruz. Dönem başkanlığımızda bunu değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Atina'daki basın toplantısında Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına bakınca kendilerine yakışan seviyede açıklamalar gördük. Burada uluslararası hukuk çağrısını yineleyen Yunanistan'a hangi uluslararası hukuktan bahsettiğini sormak istiyoruz" dedi.

"Ön koşul kabul etmiyoruz"

"Yunanistan'a şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Ön koşulsuz ve tam Avrupa Birliği desteğiyle bir yere varılamayacağını artık anlamanız lazım. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Yok haklarımızı savunacağız, tatbikat yapacağız diye açıklamalarda bulunursanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse tereddütsüz bir şekilde yaparız. Oyuna gelmeyin" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "Biz diyaloğa varız. Bugün Maas'a da söyledim. Doğu Akdeniz'in etrafındaki tüm ülkelerle, Rum kesimi hariç, onlar önce Kıbrıs Türk tarafı ile muhatap olmak zorundalar, hakça gelir paylaşmak için, tüm ülkelerle hakça paylaşım için müzakere etmeye varız. Ama bunun için Türkiye'ye ön koşul getirilmesin, hele hele Yunanistan'ın ön koşulu ile olmaz" dedi.

AB ve diğer ülkelerin de koşulsuz destek vermek yerine Yunanistan'ı uyarması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Yunanistan daha sağlıklı düşünüp sağlıklı adımlar atması lazım. Bu provokatif davranışın hiç kimseye faydası olmaz" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Perşembe ve Cuma günü AB Dışişleri Bakanlarının Berlin'de konuyla ilgili toplanacağını belirtti.

Reuters,dpa,DW / AI,ET

© Deutsche Welle Türkçe