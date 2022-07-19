Hamaney'den Erdoğan'a Suriye operasyonu uyarısı

İran tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Hamaney bu görüşmede Erdoğan'a, Türkiye'nin olası bir Suriye operasyonunun bölgeyi istikrarsızlaştıracağını söyledi.
Hamaney'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, İran dini liderinin Erdoğan'a "Bu mutlak surette Suriye, Türkiye ve bölgeye zarar verecektir. Suriye hükümetinden beklenen siyasi adıma da uygun olmaz" dediği aktarıldı. İran devlet politikalarında nihai sözü söyleme yetkisini elinde bulunduran Hamaney'in ayrıca, "Terörizme karşı koyulmalı ama Suriye'ye yönelik bir askeri saldırı teröristlerin faydasına olacaktır" ifadesini kullandığı belirtildi.
Sorunun Ankara, Şam, Moskova ve Tahran arasında kurulacak diyalogla çözülmesi için çağrı yapan Hamaney, İran'ın "terörle mücadelede" işbirliği teklifini Erdoğan'a ilettiği açıklandı.
Erdoğan: İran'ın da başına belalar
Hamaney'in açıklamaları, Reisi ile Erdoğan'ın ortak basın toplantısından kısa süre önce yayımlandı.
Erdoğan, Reisi'yle görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "PJAK, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri, Türkiye ve İran'ın ciddi manada baş belasıdır. Bunlarla mücadeleyi dayanışma içinde sürdürmemiz gerekiyor" dedi.
Ortak basın toplantısında İran Cumhurbaşkanı Reisi "İki ülke arasında 30 milyar dolar ticaret hacmi belirledik. Bu mevcut ortak ticaret hacminin üç katına çıkarılması demek" açıklamasını yaptı. Erdoğan da aynı konuyla ilgili "Maalesef Covid olayı sebebi ile ciddi manada bir gerileme ile karşı karşıya kaldık. Şu an itibari ile 7,5 milyar doları yakaladık. Ben inanıyorum ki iki ülkenin kararlı yürüyüşü ile biz 30 milyar dolara yine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.