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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali HamaneyFotoğraf: khamenei.ir
PolitikaTürkiye

Hamaney'den Erdoğan'a Suriye operasyonu uyarısı

1 saat önce

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'da bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin olası bir Suriye operasyonunun bölgeye zarar vereceğini söyledi.

https://www.dw.com/tr/hamaneyden-erdo%C4%9Fana-suriye-operasyonu-uyar%C4%B1s%C4%B1/a-62525802

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesine katılmak üzere gittiği Tahran'da İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ve İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

İran tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Hamaney bu görüşmede Erdoğan'a, Türkiye'nin olası bir Suriye operasyonunun bölgeyi istikrarsızlaştıracağını söyledi.

Hamaney'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, İran dini liderinin Erdoğan'a "Bu mutlak surette Suriye, Türkiye ve bölgeye zarar verecektir. Suriye hükümetinden beklenen siyasi adıma da uygun olmaz" dediği aktarıldı. İran devlet politikalarında nihai sözü söyleme yetkisini elinde bulunduran Hamaney'in ayrıca, "Terörizme karşı koyulmalı ama Suriye'ye yönelik bir askeri saldırı teröristlerin faydasına olacaktır" ifadesini kullandığı belirtildi.

Sorunun Ankara, Şam, Moskova ve Tahran arasında kurulacak diyalogla çözülmesi için çağrı yapan Hamaney, İran'ın "terörle mücadelede" işbirliği teklifini Erdoğan'a ilettiği açıklandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İranlı mevkidaşı İbrahim ReisiFotoğraf: Mustafa Kamaci/AA/picture alliance

Erdoğan: İran'ın da başına belalar

Hamaney'in açıklamaları, Reisi ile Erdoğan'ın ortak basın toplantısından kısa süre önce yayımlandı.

Erdoğan, Reisi'yle görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "PJAK, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri, Türkiye ve İran'ın ciddi manada baş belasıdır. Bunlarla mücadeleyi dayanışma içinde sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

Erdoğan, Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesine ilişkin de "Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, Astana sürecini ayağa kaldırma durumu olacaktır" ifadesini kullandı.

Ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarma hedefi

Ortak basın toplantısında İran Cumhurbaşkanı Reisi "İki ülke arasında 30 milyar dolar ticaret hacmi belirledik. Bu mevcut ortak ticaret hacminin üç katına çıkarılması demek" açıklamasını yaptı. Erdoğan da aynı konuyla ilgili "Maalesef Covid olayı sebebi ile ciddi manada bir gerileme ile karşı karşıya kaldık. Şu an itibari ile 7,5 milyar doları yakaladık. Ben inanıyorum ki iki ülkenin kararlı yürüyüşü ile biz 30 milyar dolara yine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

DW,rtr,AFP/CÖ,EC

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