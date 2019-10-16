 Halkbank: İddianame ABD yaptırımlarının parçası | TÜRKİYE | DW | 16.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Halkbank: İddianame ABD yaptırımlarının parçası

Halkbank New York Güney Bölge Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin "Barış Pınarı Harekatı" sebebiyle, ABD hükümetince Türkiye'ye karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak ortaya atıldığını açıkladı.

default

Halkbank ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı New York Güney Bölge Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile ilgili Kamuoyu Bilgilendirme Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Banka, Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddialarla bağlantılı olarak bir iddianame hazırlanarak Halkbank hakkında dava açılmak üzere yargı sürecinin başlatıldığını öğrendiklerini belirtti.

Açıklamada iddianamede yeni bir bilgi ve bulguya yer verilmeksizin, çoğunlukla Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddiaların tekrarlandığı belirtilerek "Söz konusu iddialara ilişkin Bankamız masumiyetini ortaya koyan bağımsız inceleme sonuçlarının, kanıtları ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmasına rağmen iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır" denildi.

"İddianame yaptırımların parçası"

Açıklamada "Bankamız ile ABD Adalet Bakanlığı arasında meselenin iddianame düzenlenmeden çözümlenmesi için yapılan görüşmeler sonuçlanmadığı halde, söz konusu suçlamalar, Kahraman Ordumuzun sınırlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgede barışı tesis etmek üzere başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" sebebiyle, ABD hükümetince ülkemize karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak ortaya atılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Bankanın açıklamasında iddianamede, "hukuk dışı yollarla elde edilen ve doğruluğu ispatlanmamış deliller kullanıldığı ve inanılırlığı hayli şüpheli olan tanıkların mahkemedeki sözlü beyanlarına itibar edildiği" belirtildi.

Halkbank "Bu haksız dava ile ilgili olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarımız kullanılacaktır" denildi.

USA Anklage gegen Mehmet Hakan Atilla

New York Güney Bölge Mahkemesi

ABD altı suçlama yöneltti

ABD'de savcılık makamı dün gece Halkbank'ı ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçladı ve banka aleyhine hazırlanan iddianameyi açıkladı. New York Güney Bölgesi Savcılığı Halkbank hakkında, milyarlarca dolarlık bir sistem kurarak ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle dolandırıcılık ve kara para aklama da dahil altı suçtan iddianame hazırladı.

ABD'nin Halkbank'ı İran yaptırımlarını delmekle suçlamasının ardından gelen kararla Halkbank dahil yedi banka hissesine açığa satış yasağı getirildi. İddianame ve açığa satış yasağının ardından Borsa İstanbul'da Halkbank ve banka hisseleri bugün sert düşüşle açıldı.

DW/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD'de Halkbank hakkında iddianame

ABD'de Halkbank hakkında iddianame hazırlandı. New York Güney Bölgesi Savcılığı iddianamede ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle bankaya altı suçlama yöneltti. (16.10.2019)  

Albayrak: ABD'den Halkbank'a ceza beklemiyoruz

Maliye Bakanı Albayrak, hükümetin yaptırdığı bağımsız incelemeye dayanarak Halkbank'a ABD'den ceza beklemediklerini söyledi. Enflasyonla ilgili de mesaj veren Albayrak, "Tam teşekküllü mücadele gerekiyor" dedi. (03.09.2018)  

Halkbank eski yöneticisi Hakan Atilla İstanbul'da

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Halkbank eski yöneticisi Hakan Atilla'yı İstanbul’da ailesi ile Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak karşıladı. (24.07.2019)  

Benzer içerik

Türkei Antalya Halkbank

ABD'de Halkbank hakkında iddianame 16.10.2019

ABD'de Halkbank hakkında iddianame hazırlandı. New York Güney Bölgesi Savcılığı iddianamede ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle bankaya altı suçlama yöneltti.

Donald Trump PK G7

Trump'tan Türkiye'ye Suriye yaptırımları 14.10.2019

ABD, Suriye'deki operasyonu nedeniyle Türkiye'nin çelik ithalatında gümrük vergisini yeniden yüzde 50'ye çıkarıyor. Ayrıca ABD-Türkiye arasında 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması için yürütülen müzakereler duracak.

Börse Istanbul Türkei

ABD'nin yaptırım kartının etkisi ne olacak? 15.10.2019

ABD’nin yaptırım paketi, Türkiye para piyasalarında korkulan etkiyi yaratmadı. İş dünyası yaptırımların şimdilik ticareti etkilemeyeceği görüşünde. Ancak dış politika uzmanları, “Türkiye hızla Batı'dan dışlanıyor” diyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Syrien Tel Abyad | Syrische Kämpfer, unterstützt durch Türkei (Reuters/K. Ashawi)

Erdoğan: Hedeflerimize ulaşana kadar devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü başlatılan “Barış Pınarı” harekatı kapsamında “bin kilometrekarelik alanın terör işgalinden kurtarıldığını” ve harekatın hedeflere ulaşana kadar süreceğini söyledi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  