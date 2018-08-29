 Albayrak: ABD′den Halkbank′a ceza beklemiyoruz | EKONOMİ | DW | 03.09.2018

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EKONOMİ

Albayrak: ABD'den Halkbank'a ceza beklemiyoruz

Maliye Bakanı Albayrak, hükümetin yaptırdığı bağımsız incelemeye dayanarak Halkbank'a ABD'den ceza beklemediklerini söyledi. Enflasyonla ilgili de mesaj veren Albayrak, "Tam teşekküllü mücadele gerekiyor" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İran'a yönelik yaptırımların delinmesi iddiasıyla ABD'de açılan davada Halkbank'a herhangi bir para cezası verilmesini beklemediklerini söyledi.

Pazartesi günkü Londra ziyareti öncesi haber ajansı Reuters'a konuşan Albayrak, hükümetin Halkbank davasıyla ilgilenmesi için ABD'li bir hukuk firmasını görevlendirdiğini ve avukatların dosyayı incelediğini ifade etti. Albayrak, "Aylardır süren bağımsız bir incelemenin sonucunda bankanın ABD'nin İran'a yönelik birincil ve ikincil derece yaptırımlarını delmediği sonucuna varılmıştır" dedi.

ABD'nin İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarının delinmesinde rol aldığı gerekçesiyle Halkbank'a para cezası vermesi gündemde. Bankanın bu suçlamayla yargılanan eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, New York'taki davada 32 ay hapse mahkûm edilmişti.

"Enflasyonla tam teşekküllü mücadele gerekiyor"

Söyleşide, Türkiye'nin enflasyonla tam teşekküllü bir şekilde mücadele gerektiren bir noktaya geldiğine işaret eden Albayrak, Merkez Bankası'nın hükümetten bağımsız olduğunu ve enflasyonla mücadele için gerekli bütün adımları atacağını söyledi. Albayrak, "Türkiye'deki Merkez Bankası, diğer ülkelerdekilerden belki de daha bağımsız olmuştur" ifadesini kullandı.

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Pazartesi günü açıklanan yüzde 17,90 oranla Türkiye'de yıllık enflasyon 2003'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye Merkez Bankası, Türk Lirası'nın Dolar ve Euro karşısındaki aşırı değer kaybına rağmen yaklaşık üç aydır faizleri yükseltmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lira'yı güçlendirmek için ekonomistlerin beklediği faiz artırımına karşı çıkıyor. Erdoğan, ekonomide yaygın olarak kabul edilenin aksine yüksek faizin yüksek enflasyona neden olduğunu iddia ediyor. Bu görüş uluslararası ekonomistler tarafından kabul edilmiyor. Merkez Bankası'nın bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 13 Eylül'de.

Albayrak'a göre bankacılıkta sorun yok

Albayrak, Türk ekonomisinde yaşanan sorunlardan bankacılık sektörünün etkilenmediğini de belirtti. Ancak geçen hafta uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'deki toplam 20 banka ve finans kuruluşunun kredi notunu düşürmüştü. Ankara, bankaların sorun yaşaması durumunda hükümetin destek olacağını açıklamıştı.

Ekonomistler, geri ödenemeyen kredi borçları yüzünden Türkiye'deki bankarın finansal krize girebileceğini belirtiyor. Dış borç yükü de Türkiye ekonomisinin başlıca sorunları arasında. Yatırım bankası JP Morgan'ın son tahminine göre Türkiye'nin Temmuz 2019'a kadar ödemesi gereken dış borcu 179 milyar dolar. Bunun 146 milyar doları özel sektöre ait. Bu konuda endişeye gerek olmadığını belirten Albayrak, cari açığın yıl sonunda tahminlerin "oldukça altında" geleceğini ve 2019'da "(dış ticaret dengesinin) çok daha güçlü" olacağını söyledi.

Türk Lirası bu yılın başından bu yana Dolar karşısında yaklaşık yüzde 40 değer kaybetti. ABD ile yaşanan diplomatik kriz ve Erdoğan'ın para politikasında karar verici konumda olacağını açıklaması, kur krizini tetikleyen başlıca nedenler olarak görülüyor. Londra'da İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ile görüşen Albayrak, önümüzdeki hafta da Almanya'yı ziyaret edecek. Ankara, Washington'la devam eden krizden dolayı, bir süredir sıkıntı yaşadığı Avrupa ülkeleriyle ekonomik ve siyasi ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor.

rtr/GY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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