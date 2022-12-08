Hırvatistan Schengen'e dahil oluyor

AB üyesi ülkeler Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023'ten itibaren Schengen Bölgesi'ne dahil edilmesi konusunda anlaştılar. Bulgaristan ve Romanya için ise uzlaşı çıkmadı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023'ten itibaren Schengen Bölgesi'ne dahil edilmesi konusunda uzlaşmaya vardılar.

AB Dönem Başkanlığını yürüten Çekya'dan Perşembe günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan açıklamada, Bulgaristan ve Romanya'nın ise Schengen Bölgesi'ne dahil edilmeleri konusunda AB ülkeleri arasında görüş birliğinin sağlanamadığı bildirildi.

Üç ülke için öngörülüyordu

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, daha önce kararlaştırıldığı üzere üç ülkenin birden Schengen Bölgesi'ne dahil edilmesi gerektiğini belirtti. AB Komisyonu da Bulgaristan ve Romanya'nın Hırvatistan ile birlikte söz konusu bölgeye dahil edilmeleri gerektiğini savunuyor.

Ancak Avusturya ve Hollanda buna karşı. İki ülke, Romanya ve Bulgaristan'a Schengen kapılarının açılmasıyla Balkanlar üzerinden AB'ye yoğun bir sığınmacı göçü olacağından endişe ediyor.

Avrupa'da sınır denetimi yapılmadan ülkeler arasında seyahat olanağı sağlayan Schengen Anlaşmasına halen 22 AB ülkesi ile AB üyesi olmayan İsviçre, Liechtenstein, Norveç ve İzlanda dahil. Schengen Bölgesi dünyada en geniş seyahat özgürlüğünün bulunduğu alan olarak kabul ediliyor.

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