Avusturya'dan Bulgaristan ve Romanya'ya Schengen vetosu

Avusturya, Schengen Bölgesi'nin Bulgaristan ve Romanya'yı da içine alacak şekilde genişlemesi ile ilgili tasarıyı veto edeceğini duyurdu.

Avusturya, Avrupa Birliği’nin (AB) en yoksul iki ülkesi Romanya ve Bulgaristan'ın vizesiz seyahat edilebilen Schengen Bölgesi'ne dahil edilmesini veto edeceğini açıkladı.

Schengen Bölgesi'nin genişlemesine yönelik kararlar, Birlik üyesi ülkelerin oy birliğiyle alınıyor. AB bakanlarının Hırvatistan'ın Schengen'e katılmasını onaylaması bekleniyor ancak Bulgaristan ve Romanya konusunda farklı görüşler var. Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, "Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne katılmasını bugün veto edeceğim. Pek çok yerde çalışmayan bir sistemin genişlemesini yanlış buluyorum" ifadelerini kullandı.

Gerhard Karner Fotoğraf: GEORG HOCHMUTH/APA/picturedesk/picture alliance

Viyana'nın "düzensiz göç" kaygısı

Sığınma başvurusu sayılarının artışta olduğu Avusturya'da Bulgaristan ve Romanya'dan ülkeye gelecek olanların düzensiz göçü artıracağından endişe duyuluyor. Karner, ülkedeki duruma ilişkin, "Bu yıl 100 binin üstünde kişi yasal olmayan yollardan sınırı geçti" ifadelerini kullandı.

Avusturya'nın, Türkiye'ye komşu olan Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne dahil edilmemesi yönündeki veto kararını Hollanda da destekliyor. Hollanda Göç Bakanı Eric van der Burg, "Bizim için Hırvatistan ve Romanya 'evet' ancak Komisyon'un Bulgaristan konusundaki önerisine katılmıyorum" dedi ve ülkedeki "yolsuzluk ve insan hakları" konuları konusundaki endişelerini vurguladı.

Bulgaristan ile Romanya’nın Schengen Bölgesi'ne katılma kararı konusunda iki ülke beraber değerlendiriliyor ancak Hırvatistan bağımsız olarak ele alınıyor.

AFP / AI,ET