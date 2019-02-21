 Guaido: Venezuela ordusundan destek gördüm | DÜNYA | DW | 23.02.2019

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DÜNYA

Guaido: Venezuela ordusundan destek gördüm

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, Kolombiya’nın Venezuela sınırında düzenlenen yardım amaçlı konsere katıldı. Guaido, Kolombiya’ya Venezuela ordusunun desteği ile geçtiğini söyledi.

Kolumbien | Juan Guaido auf Konzert an der Grenze zu Venezuela (Getty Images/AFP/R. Arboleda)

Ülkedeki iktidar mücadelesi nedeniyle bir süredir dünya gündeminde olan Venezuela’da gerilim artıyor. Kendini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido’nun sürpriz bir şekilde, Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde düzenlenen yardım konserine katılmasının ardından, bölgedeki sınır kapısı Maduro yönetimi tarafından kapatıldı. İngiliz iş insanı Richard Branson’un girişimiyle Cucuta’da gerçekleştirilen, "Venezuela Aid Live" adlı konsere Venezuela’dan on binlerce Guaido taraftarının katıldığı bildiriliyor. Guaido, Kolombiya’ya geçmesi önündeki engelleri Venezuela ordusundan gördüğü destek sayesinde aşabildiğini ifade etti. 35 yaşındaki siyasetçi, özellikle ulusal muhafızların bu konuda belirleyici bir rol oynadıklarını belirtti. Juan Guaido konser etkinliğinde Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo ile de görüştü.

Guaido Şili ve Kolombiya devlet başkanları ile Cucuta'da

Guaido Şili ve Kolombiya devlet başkanları ile Cucuta'da

Venezuela'da alternatif konser

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından da, sınırın Venezuela tarafında, Kolombiya’daki konser alanına sadece 300 metre mesafede, "Venezuela’dan elinizi çekin!" başlığı altında alternatif bir konser organize edildi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre bu konsere yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı. Venezuela-Kolombiya sınırındaki Tienditas Köprüsü, Maduro yönetimi tarafından, ülkenin insani yardım bahanesiyle Amerikan askeri işgaline maruz kalacağı gerekçesiyle kapalı tutuluyor. Ancak sınırın her iki tarafında toplanan binlerce gönüllü bugün içinde yardım malzemelerini Venezuela’ya taşımaya hazırlanıyor. Ordunun olası bir yardım konvoyuna tavrı, iktidar çatışması açısından da belirleyici olacak. Beyaz Saray’dan Cuma günü yapılan açıklamada, Venezuela ordusunun insani yardım malzemelerinin geçişine izin vermesi talep edilerek, "Dünya sizi izliyor" mesajı verildi.

Venezuela | Konzert an der Grenze zu Kolumbien in Urena (Getty Images/AFP/J. Barreto)

Venezuela ordusuna şiddetten uzak durma mesajları

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuelalı askerlerden göstericilere karcı şiddet kullanılmamasını isterken, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Venezuela ordusuna, "Askerler, tarihin doğru tarafında yerinizi alın" çağrısında bulundu. Cucuta kentine getirilen Amerikan yardımlarını koordine eden Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ise Venezuela’nın belki yarın belki öbür gün özgür olacağını dile getirerek, "Askerler, kardeşlerinizin, anne ve babalarınızın, çocuklarınızın çığlıklarına kulak verin. Onlar hayatta kalabilmek için gıda ve ilaç bekliyor" dedi. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise, askerlere asla sivillere ateş açılması emrinin verilmeyeceğini belirterek, "onlar ülke topraklarını silahlı saldırılara karşı korumak için varlar" ifadesini kullandı.

Brezilya sınırında iki kişi öldürüldü

Bu arada Venezuela-Brezilya sınırında, Brezilya tarafında bekletilen insani yardım paketlerinin ülkeye sokulmasını isteyen vatandaşların bir kesimi ile askerler arasında yaşanan tartışma sırasında iki kişinin güvenlik güçlerince öldürüldüğü bildirildi. Ülkenin güneydoğusundaki Bolivar eyaletinde meydana gelen olayda 15 kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2015 yılından bu yana yaklaşık 2 milyon 700 bin kişi Venezuela’yı terk etti. Ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik kriz sebebiyle geçtiğimiz yıl her gün ortalama 5 bin insan Venezuela’dan kaçtığı bildiriliyor.

AFP,dpa / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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