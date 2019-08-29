FARC, devrimci gerilla örgütü.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri – Halk Ordusu (FARC), 1964 yılında kuruldu. Kolombiya devletine, silahlı güçlerine, sağ eğlimli paramiliter gruplara ve uyuşturucu kartellerine karşı yasadışı silahlı mücadele veren örgüt. Sivillere ve güvenlik güçlerine hedef alan saldırı eylemleri düzenliyor. Aralarında, AB, ABD ve Kolombiya devletinin de yer aldığı pek çok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanıyor. DW Türkçe'nin FARC ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.