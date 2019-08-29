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FARC

FARC, devrimci gerilla örgütü.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri – Halk Ordusu (FARC), 1964 yılında kuruldu. Kolombiya devletine, silahlı güçlerine, sağ eğlimli paramiliter gruplara ve uyuşturucu kartellerine karşı yasadışı silahlı mücadele veren örgüt. Sivillere ve güvenlik güçlerine hedef alan saldırı eylemleri düzenliyor. Aralarında, AB, ABD ve Kolombiya devletinin de yer aldığı pek çok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanıyor. DW Türkçe'nin FARC ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Nov. 16, 2005*** Police officers take a break as the sun sets over the Jabo farm near Caloto,Colombia, 200 miles southwest of Bogota,Wednesday, Nov. 16, 2005. Indians struggling for land reform in southwest Colombia detained a police officer during violent protests after they invaded a farm as part of a campaign to reclaim ancestral lands. (AP Photo/Inaldo Perez) |

FARC'ın eski komutanından silahlanma açıklaması 29.08.2019

Kolombiya'da FARC'la varılan barış anlaşması tehlikede. FARC'ın eski komutanlarından Ivan Marquez tekrar silahlanacaklarını duyurdu.
Members of the national police place candles in front of the police station in Cucuta, a city in Norte de Santander department, Colombia, in homage to the victims of the Bogota car bomb attack, on January 18, 2019. - The Colombian government on Friday blamed leftist ELN rebels for Thursday's bombing of a police academy in Bogota that killed 20 people as well as the attacker, and dealt a body blow to the peace process. President Ivan Duque reinstated arrest warrants for 10 ELN peace negotiators who are part of the guerrilla group's delegation to the Cuba talks. (Photo by Schneyder Mendoza / AFP) (Photo credit should read SCHNEYDER MENDOZA/AFP/Getty Images)

Kolombiya'daki bombalı saldırıyı ELN üstlendi 21.01.2019

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki bir polis akademisine düzenlenen bombalı saldırıyı Marksist örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üstlendi.

Family members of victims of a bombing gather outside the entrance to the General Santander police academy where the bombing took place in Bogota, Colombia, Thursday, Jan. 17, 2019. (AP Photo/John Wilson Vizcaino) |

Kolombiya'daki saldırıya FARC'tan kınama 17.01.2019

Kolombiya'da bir polis akademisine bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az dokuz kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı kınayan FARC, hükümeti "savaş yanlısı histerilere ve militarist çözümlere" boyun eğmemeye çağırdı.
17.06.2018 Colombian presidential candidate Ivan Duque (C) arrives to a poll station to cast his vote on the second round of Colombian presidential elections in Bogota, Colombia, 17 June 2018. Colombians will choose between conservative candidate Ivan Duque of the Centro Democratico party (Democratic Center) and his progressive opponent Gustavo Petro of Colombia Humana (Human Colombia), to become their new president. Candidate Ivan Duque casts his vote !ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG! PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMauricioxDuenasxCastanedax BOG09 20180617-636648541464331964

Kolombiya'da yeni devlet başkanı belli oldu 18.06.2018

Kolombiya'daki devlet başkanlığı seçimini muhafazakâr aday İvan Duque kazandı. Duque FARC gerillasıyla varılan barış anlaşmasını gözden geçireceğini duyurmuştu.
Members of Western Front of War Omar Gomez of the National Liberation Army (ELN) guerrilla, in line on November 20, 2017 in banks of the San Juan river, department of Choco, Colombia. Colombia's landmark peace deal with Marxist FARC rebels was supposed to mean peace for all but it has made little difference to indigenous and Afro-Colombian minorities, Amnesty International said on November 22, 2017. Although the agreement between the Colombian government and the FARC was signed, armed conflict is still very much the reality for millions across the country, said Salil Shetty, Secretary General at Amnesty International. / AFP PHOTO / LUIS ROBAYO / TO GO WITH AFP STORY (Photo credit should read LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images)

Kolombiya'da seçim öncesi barış sağlanamadı 16.06.2018

Devlet başkanlığı ikinci tur seçimlerinin yapılacağı Kolombiya’da hükümet ile Marksist gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki barış görüşmelerinden sonuç çıkmadı.
11.03.2018 A man looks at an electoral sheet before marking his vote at a polling station in Cali, Valle del Cauca Department, during parliamentary elections in Colombia on March 11, 2018. Colombians went to the polls Sunday to elect a new Congress with a resurgent right, bitterly opposed to a peace deal that allows leftist former rebels to participate, expected to poll strongly. The election is set to be the calmest in half a century of conflict in Colombia, with the former rebel movement FARC spurning jungle warfare for politics, and the ELN -- the country's last active rebel group -- observing a ceasefire. / AFP PHOTO / Luis ROBAYO (Photo credit should read LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images)

FARC'ın ilk siyaset sınavı kötü geçti 12.03.2018

Kolombiya'daki genel seçimlerde halk tercihini FARC'la yapılan barış anlaşmasına karşı çıkan sağ partilerden yana kullandı. Silah bırakarak siyasete atılan FARC'ın oyları ise yüzde 1'in altında kaldı.
Members of Western Front of War Omar Gomez of the National Liberation Army (ELN) guerrilla, stand in a house on November 19, 2017 in the banks of the San Juan river, department of Choco, Colombia. Colombia's landmark peace deal with Marxist FARC rebels was supposed to mean peace for all but it has made little difference to indigenous and Afro-Colombian minorities, Amnesty International said on November 22, 2017. Although the agreement between the Colombian government and the FARC was signed, armed conflict is still very much the reality for millions across the country, said Salil Shetty, Secretary General at Amnesty International. / AFP PHOTO / LUIS ROBAYO / TO GO WITH AFP STORY (Photo credit should read LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images)

Eski gerilla örgütü FARC seçimlere katılıyor 10.03.2018

Kolombiya'da silahlara veda eden eski gerilla organizasyonu FARC siyasete ilk adımını atıyor. FARC, Pazar günü 37 milyon seçmenin sandık başına çağrıldığı genel seçimlere katılacak.

A rebel from Colombia's Marxist National Liberation Army (ELN) poses for a photograph in the northwestern jungles, in Colombia, August 31, 2017. Picture taken August 31, 2017. REUTERS/Federico Rios

Kolombiya'da iç barış umudu 22.01.2018

FARC ile barış imzalayan Kolombiya hükümeti, ülkedeki son aktif gerilla örgütü ELN ile de barış görüşmelerini yeniden başlatmayı umuyor. Kolombiya Devlet Başkanı Santos, görüşmelere yeşil ışık yaktı.
Venezuela's President Nicolas Maduro talks to the media during a news conference at Miraflores Palace in Caracas, Venezuela October 17, 2017. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

2018'de Latin Amerika: Popülistler zafer yolunda 27.12.2017

2018'de en az yedi Latin Amerika ülkesi sandık başına gidecek. Ne var ki Uta Thofern'e göre bu seçim yılı bölge için geride kalan yıldan daha parlak perspektifler getirmeyecek.
FARC leader Rodrigo Londono Echeverri, known as Timochenko speaks during the opening of their National Congress in Bogota on August 27, 2017 Colombia's leftist FARC rebels sought political rebirth on Sunday as they launched steps to transform into a party and seek elected office after disarming to end a half-century war. / AFP PHOTO / Raul Arboleda (Photo credit should read RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images)

FARC lideri cumhurbaşkanlığı için aday 01.11.2017

Siyasi parti olarak varlığını sürdürme kararı alan FARC'ın lideri Rodrigo Londono'nun önümüzdeki seçimlerde Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı için aday olacağı açıklandı.
Rebels from Colombia's Marxist National Liberation Army (ELN) take a rest outside a farmer's home, in the northwestern jungles, Colombia August 31, 2017. Picture taken August 31, 2017. REUTERS/Federico Rios

Kolombiya'da silahlar susuyor 01.10.2017

Kolombiya yönetimiyle ülkedeki son gerilla örgütü ELN arasındaki ateşkes yürürlüğe girdi. 50 yıldır süren silahlı mücadelede yüz binlerce Kolombiyalı can vermişti.
FARC leader Rodrigo Londono Echeverri, known as Timochenko speaks during the opening of their National Congress in Bogota on August 27, 2017 Colombia's leftist FARC rebels sought political rebirth on Sunday as they launched steps to transform into a party and seek elected office after disarming to end a half-century war. / AFP PHOTO / Raul Arboleda (Photo credit should read RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images)

Kolombiya’da FARC siyasi parti oluyor 01.09.2017

52 senelik silahlı çatışmayı geçen seneki barış anlaşmasıyla sonlandıran Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), adını değiştirerek ama adının kısaltmasını koruyarak siyasal parti oluyor.

03.04.2017 FARC guerrillas march in column during a review at their camp in the Transitional Standardization Zone in Pondores, La Guajira department, Colombia on April 3, 2017. The Colombian government reported that the FARC guerrillas provided a total list with the names of the 6,084 members of the rebel group who have gathered in 26 standardization zones across the country, where they are building accomodations that will house them until the end of the disarmament process, outlined in the peace agreement reached in November 2016. / AFP PHOTO / Joaquin Sarmiento (Photo credit should read JOAQUIN SARMIENTO/AFP/Getty Images)

Kolombiya'da FARC siyasi parti kuruyor 27.08.2017

Kolombiya'da hükümetle barış anlaşması imzalayarak silah bırakan FARC, siyasi parti kurmak için 6 gün sürecek bir kongre başlatıyor.

FILE - In this Feb. 28, 2017 file photo, weapons belonging to rebels of the Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC, are stored at a rebel camp in La Carmelita near Puerto Asis in Colombia's southwestern state of Putumayo. The United Nations began removing containers on Monday, July 31, 2017, holding weapons from demobilization zones where the arms were handed over by former fighters for Colombia’s largest rebel group who are beginning life as civilians under a peace agreement. (AP Photo/Fernando Vergara, File) |

Kolombiya'da çatışma süreci resmen sona erdi 15.08.2017

Kolombiya'da FARC gerillaları ve devlet arasında 52 yıl devam eden çatışmalar 220 binden fazla insanın hayatına mal olmuştu. Artık ülkede yeni bir dönem başlıyor.
FARC commanders Ivan Marquez (L) and Carlos Lozada deliver a press conference announcing the launching of their political party in Bogota on July 24, 2017. The FARC guerrillas announced Monday they will launch a legal political party on September 1, after signing on November an agreement to overcome an armed conflict that lasted over half a century. / AFP PHOTO / Raul Arboleda (Photo credit should read RAUL ARBOLEDA/AFP/Getty Images)

Kolombiyalı FARC siyasete giriyor 24.07.2017

Kolombiya'da 52 yıldır devam eden çatışmaların ardından silahlarını teslim eden örgüt Eylül'de resmen siyasete giriyor.
13.06.2017*** Ein Mitarbeiter der Vereinten Nationen hilft am 13.06.2017 bei der Organisation der Waffenübergabe durch die kolumbianische Farc-Guerilla in La Elvira (Kolumbien). Im Rahmen einer Sondermission der Vereinten Nationen haben die Farc-Rebellen bereits einen Großteil der Waffen abgeliefert. Ziel der Friedensverhandlungen zwischen der Farc und der kolumbianischen Regierung ist jedoch eine vollständige Entwaffnung der Guerrilla-Kämpfer. Foto: Argemiro Piñeros/colprensa/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

FARC bütün silahlarını teslim etti 27.06.2017

BM, Kolombiya'daki gerilla örgütü FARC'ı silahsızlandırma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. FARC, siyasi parti kurma hazırlıklarını sürdürüyor.

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