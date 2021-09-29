Brezilya’nın Atlas Ormanları'nı dirilten kız kardeşler

Brezilya’nın Atlantik kıyısındaki Atlas (Atlantik) ormanları, dünyada doğal çeşitliliğin en fazla olduğu yerlerden biri. Ama Atlas Ormanları'ndan geriye sadece yüzde 20'si kaldı. İki kız kardeş hayatını kaybolan bu ormanlık alanı yeniden diriltmeye adamış. Çabaları sayesinde, binlerce ağaç dikildi, kurumuş su kaynaklarından tekrar su fışkırmaya başladı. Ana Paula ve Flávia Balderi ile tanışın!