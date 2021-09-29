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Brezilya

Brezilya, Güney Amerika'da ülke. Uruguay, Arjantin, Paraguay, Bolivya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Guyana, Surinam, Fransız Guyanası ile komşudur. Başkenti Brasilia'dır. Nüfusu 204 milyondur.

DW Türkçe'nin Brezilya ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

6654748 19.09.2021 Local election commission members wearing protective suits are seen during voting in the 2021 Russian parliamentary election at a hospital for treating patients suffering from COVID-19, in Moscow, Russia. Voters will elect members of the Russian State Duma and heads of nine Russian regions and 39 constituent regions. Ilya Pitalev / Sputnik

Brezilya'da "İzinsiz ilaçlar insanlarda test edildi" iddiası 29.09.2021

Brezilya'da bir hastane zincirinin, Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Covid'e karşı övdüğü izinsiz ilaçları insanlar üzerinde gizlice test ettiği iddia edildi. Senato'da araştırma komisyonu oluşturuldu.
June 15, 2020, GloRia De Dourados, Brazil: In this photo illustration the Facebook logo is displayed on a smartphone and a red alerting word FAKE NEWS on the blurred background. GloRia De Dourados Brazil - ZUMAs197 20200615zabs197063 Copyright: xRafaelxHenriquex

Bolsonaro "tartışmalı" sosyal medya kararnamesini imzaladı 07.09.2021

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal medya platformlarının içerik ve kullanıcı hesaplarını "keyfi olarak" kaldırmasına sınırlama getirecek yeni bir kararname imzaladı.
Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro spricht während einer Zeremonie im Ministerium für Staatsbürgerschaft in Brasilia, Brasilien, Montag, 2. August 2021. Bolsonaro erwähnte in seiner Rede erneut die Existenz von Betrug im brasilianischen Wahlsystem. Das Wahlgericht hat seine Behauptungen als unbegründet zurückgewiesen und erklärt, das System sei vertrauenswürdig und es gebe mehrere Möglichkeiten, die Ergebnisse zu überprüfen. +++ dpa-Bildfunk +++

Brezilya Devlet Başkanı'ndan yandaşlarına “silah alın” çağrısı 27.08.2021

Yandaşlarını kışkırttığı, kutuplaşmayı arttırdığı için eleştirilerin hedefinde olan Brezilya’nın sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, taraftarlarına yaptığı “silah alın” çağrısıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Ein medizinischer Angestellter hält eine Ampulle mit dem Impfstoff des Corona-Impfstoffes des chinesischen Pharmaunternehmens Sinovac Biotech. Über 600-Tausend Mitarbeiter des indonesischen Gesundheitswesens wurden mit dem geimpft. +++ dpa-Bildfunk +++

Sinovac'ın Türkiye'deki Faz-3 ara sonucu: Yüzde 83,5 etkili 09.07.2021

Çin ilaç şirketi Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşısının Türkiye’deki Faz-3 çalışmalarının ara sonuçları yayımlandı. Çalışmalar aşının iki dozunu yüzde 83,5 etkili olduğunu gösterdi.
Geschäftsführer der Ciftlik Bank (Bauernhof Bank) Mehmet Aydin hat sich bei der türkischen Botschaft in Sao Paolo gestellt. Ihm wird vorgeworfen, seine Kunden um über 500 Millionen Lira betrogen zu haben. Er war in Interpols Rote Liste. Foto ist aus der Agentur DHA.

"Çiftlik Bank"ın kurucusu Aydın teslim oldu 01.07.2021

"Çiftlik Bank"ın kurucusu Mehmet Aydın, Sao Paulo'daki Türk Başkonsolosluğuna teslim oldu. Binlerce kişiyi dolandırmakla suçlanan ve yurt dışına kaçan Aydın kırmızı bültenle aranıyordu.
IDN, 2004: Junge steht vor zerstoerter Regenwaldflaeche . [en] Boy standing in front of clearcut area in rain forest. | IDN, 2004: Boy standing in front of clearcut area in rain forest.

Her yıl Danimarka büyüklüğünde yağmur ormanı yok oluyor 19.05.2021

Dünyada her yıl çikolata, sığır eti, soya ve palmiye yağı üretimi için Danimarka büyüklüğünde yağmur ormanı yok ediliyor. Doğayı koruma örgütü Forest Trends'in yeni raporu bu sonucu ortaya koydu.
30.03.2021 March 30, 2021, Buenos Aires, Argentina: In this photo illustration, a man is seen holding a Sputnik V vaccine box and a syringe Buenos Aires Argentina - ZUMAs197 20210330_zaa_s197_309 Copyright: xCarolxSmiljanx

Sputnik V’den Brezilya’ya iftira davası 30.04.2021

Rus Sputnik V aşısının üreticisi, yapılan anlaşmalara rağmen aşının Brezilya’ya ithalini engelleyen Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumuna karşı dava açacağını duyurdu.
Gerson James, 34, and Jeferson James, 18, embrace their mother Izenilde Jesus, 55, during the funeral of their father Frank James Santana, 54, who died from the coronavirus disease (COVID-19), at the Campo da Esperanca cemetery, in Brasilia, Brazil, April 29, 2021. REUTERS/Ueslei Marcelino

Brezilya'da salgında ölenlerin sayısı 400 bini geçti 30.04.2021

Dünyada vaka sayıları açısından üçüncü sırada yer alan Brezilya'da koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 400 bini geçti. Dünyada kaydedilen koronavirüs vakalarının sayısı da 150 milyonu aştı.

02.04.2021 YEKATERINBURG, RUSSIA - APRIL 2, 2021: Ampoules with the Gam-COVID-Vac Sputnik V COVID-19 vaccine are pictured at a mobile vaccination unit at an Okey hypermarket. The walk-in vaccination center offers free COVID-19 vaccines. Donat Sorokin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0FB550

Brezilya'dan Rusya'nın Sputnik V aşısına ret 27.04.2021

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu Sputnik V aşısının ithalatını, güvenlik ve etkililik verilerinin eksikliği nedeniyle reddetti.
TOPSHOT - A grave digger wearing a protective suit walks past graves during the burial of a Covid-19 victim at the Alto de Sao Joao cemetery in Lisbon on February 18, 2021. - In January Portugal suffered the worst rate of coronavirus infections in the world and since January 15 the country has been under a general lockdown. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images)

Dünyada Covid-19 ölümleri 3 milyonu aştı 17.04.2021

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyonu aştı.

06.04.21 *** Workers of the Emergency Medical Care Service SAMU help people with covid-19 in Salvador, capital of the state of Bahia, Brazil, early 4 April 2021 issued 6 April 2021. This Brazilian state suffers with the high number of covid-19 cases and the reduced number of beds available in Intensive Care Units, since their capacity is at the limit. Tough dawn shifts for paramedics in Salvador ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xFelipexIruatax AME7942 20210406-637533294777582545

Brezilya'da koronavirüsün Güney Afrika varyantına rastlandı 08.04.2021

Brezilya'da koronavirüsün Güney Afrika varyantına rastlandı. Bilim insanları ayrıca 18 mutasyonun birleşimi olan yeni bir türün saptandığını söyledi.

Brezilya’nın Atlas Ormanları'nı dirilten kız kardeşler 07.04.2021

Brezilya’nın Atlantik kıyısındaki Atlas (Atlantik) ormanları, dünyada doğal çeşitliliğin en fazla olduğu yerlerden biri. Ama Atlas Ormanları'ndan geriye sadece yüzde 20'si kaldı. İki kız kardeş hayatını kaybolan bu ormanlık alanı yeniden diriltmeye adamış. Çabaları sayesinde, binlerce ağaç dikildi, kurumuş su kaynaklarından tekrar su fışkırmaya başladı. Ana Paula ve Flávia Balderi ile tanışın!
O presidente Jair Bolsonaro durante o lançamento do programa Adote um Parque, no Palácio do Planalto Es stammt aus der öffentlichen Agentur Agência Brasil und darf kostenlos benutzt werden. Titel: Jair Bolsonaro, brasilianischer Präsident Datum: 09.02.2021 Copyright: Marcelo Camargo/Agência Brasil via Luisa Frey

Brezilya'da bir yılda dördüncü sağlık bakanı 16.03.2021

Brezilya'da korona salgınını ciddiye almayan tavrıyla eleştirilen sağ popülist Devlet Başkanı Bolsonaro bir yılda üçüncü kez Sağlık Bakanını değiştirdi. Bolsonaro son olarak bir generali bakan yapmıştı.
A church stands in Serrana, Sao Paulo state, Brazil, Wednesday, Feb. 17, 2021. Brazil's Butantan Institute has started a mass vaccination on Wednesday of the city's entire adult population, about 30,000 people, to test the virus' behavior in response to the vaccine. (AP Photo/Andre Penner)

Dünyada bir ilk: Bir kent laboratuvara dönüştürüldü 27.02.2021

45 bin nüfuslu bir Brezilya kentinin sürü bağışıklığında bir ilk olması hedefleniyor. Nasıl mı? Bir araştırma laboratuvarına dönüştürülen kentteki tüm yetişkinler aşılanarak.

DW Haber - 15.02.2021 15.02.2021

DW Haber'de bugün: İktidarla muhalefet arasında Gara gerilimi, 13 vatandaşın ölümünün siyasete yansıması, Mutasyona rağmen 'yeniden açılma' ne kadar riskli?, Evden çalışma "çalışanı sömürüyor."

Healthcare workers and military prepare to board a COVID-19 patient onto an air force plane, at the Ponta Pelada Airport, in Manaus, Amazonas state, Brazil, Friday, Jan. 15, 2021. Some hope for Manaus, an isolated city of 2 million people, landed in a Brazilian air force plane on Friday with 6,000 liters of oxygen that are being distributed to hospitals. But as the pandemic hits hard, locals wonder how long the supply will last. (AP Photo/Edmar Barros)

Brezilya’daki mutasyon türü üç kat daha bulaşıcı 12.02.2021

Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Paziello Amazon bölgesinde tespit edilen yeni mutasyon türünün koronavirüsten üç kat daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

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