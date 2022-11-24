Gana dolar yerine altın kullanacak

Afrika ülkesi Gana'da hükümet, dolar rezervlerinin azalması nedeniyle yeni çözüm yolları arıyor. Gana Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia, Facebook hesabından bu amaçla petrol alımında ABD doları yerine altınla ödeme yapılabilecek yeni bir politika üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Gana'da petrol ithalatı nedeniyle dolara artan talep yüzünden döviz rezervlerinin azalması, ülkenin para birimi Cedi'nin değerinin düşmesine ve hayat pahalılığına yol açıyor.

Gana'nın brüt döviz rezervi Eylül sonu itibarıyla 6,6 milyar olarak kayıtlara geçmişti. Bu da ülkenin yaklaşık üç aylık petrol ithalatına karşılık geliyor.

Önümüzdeki yıl hayata geçirilecek

Petrol - altın takasından oluşacak ödeme sisteminin 2023'ün ilk çeyreğinden itibaren hayata geçirileceğini belirten Bawumia, yeni uygulamanın ödemeler dengesini temelden değiştireceğini ve kendi para birimleri Cedi'nin değer kaybını azaltacağını kaydetti.

Bawumia'nın duyurduğu kararın ayrıntılarını da Maliye Bakanı Ofori-Atta açıkladı. Önümüzdeki yılın bütçesine ilişkin kamu harcamalarının kısılmasını ve gelirlerin artırılmasını hedefleyen bir önlemler paketi sunan Bakan, ülkenin borç sıkıntısı ve milli paranın değer kaybı nedeniyle yüksek risk altında olduğuna dikkat çekti.

Gana 138,7 tonu bulan altın rezervleriyle altın üretiminde dünyada altıncı sırada.

Reuters/HS,BK