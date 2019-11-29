Fransa'dan Erdoğan'a diplomatik tepki

Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'yı Erdoğan'ın Macron'a ettiği "hakaretler" nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırma kararı aldı.
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşi Macron ile İstanbul'da düzenlenen Suriye zirvesinde bir araya gelmişti. (27.10.2018)
Fransa lideri Emmanuel Macron'un "beyin ölümünün" gerçekleştiğini belirten Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri nedeniyle Ankara-Paris hattında yaşanan gerginlik tırmanıyor.
Erdoğan'ın sözleri üzerine Elysee Sarayı'ndan bir yetkili, "Bu bir açıklama değil. Bunlar hakaret" dedi. AFP'ye konuşan Fransız yetkili, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın izahat için Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını sözlerine ekledi.
İsmi açıklanmayan yetkili, Fransa'nın, "bu hakaretler üzerine yapacak yorumu" bulunmadığını da belirtti.
Associated Press ajansı tarafından açıklamalarına yer verilen bir başka yetkili de Türk Büyükelçi'nin Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını teyit etti. Yetkili, Fransa ve diğer NATO müttefiklerinin Türkiye'den Suriye'deki planları konusunda "net yanıtlar" beklediğini ifade etti.
Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı konusunda ABD ve Türkiye'nin tutumunu eleştirerek "NATO'nun beyin ölümüne tanık oluyoruz" diyen Macron’a yanıt verirken, "Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir" demişti.
DW,AP,AFP/CÖ,ET
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Türkiye ve ABD’yi eleştirerek "NATO’da beyin ölümü yaşandığını" söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a Cumhurbaşkanı Erdoğan sert yanıt verdi. "Beyin ölümü" tartışmalarının NATO zirvesine de damga vurması bekleniyor. (29.11.2019)
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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, "Türkiye NATO’dan dayanışma beklemesin" ifadelerine, "Macron müttefiklerin yanında dursun" şeklinde cevap verdi. (28.11.2019)