Fransa'da halk aşırı sağa karşı sokaklarda

Aşırı sağın AP seçimlerinden gücününü katlayarak çıktığı ve erken seçimlerin ilan edildiği Fransa'da, ülke çapında protesto gösterileri düzenlendi. Aşırı sağın Fransız Parlamentosu'nda da güçlenmesinden endişe ediliyor.

6-9 Haziran'da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağcı partiler güçlendi. AB'nin lokomotif ülkelerinden Fransa'da da aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN), Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın oylarından iki kat fazla oyla sandıktan zaferle çıkmış, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron meclisi fesh ederek, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da ilk ve ikinci turu yapılacak erken seçimleriilan etmişti.

Fransa'da, diğer aşırı sağcılarla ittifak arayan Le Pen'in partisinin sandıktan birinci güç olarak çıkması, hatta başbakanı çıkarması endişesi halkı sokaklara döktü.

Ülkedeki ilk gösteriler sabah saatlerinde Bayonne, Toulun ve Valenciennes'te yapılırken, başkent Paris'te öğleden sonra düzenlenen gösteriye 50 binden fazla protestocunun katıldığı haber verildi.

Polis, Fransa'nın tamamında aşırı sağa karşıdüzenlenen yaklaşık 200 gösteriye katılan kişi sayısını da 350 bin olarak tahmin ediyor.

Bugün düzenlenen aşırı sağa karşı protestoların çağrıcıları arasında partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri de yer alıyor. Emniyet birimlerinin verdiği bilgiye göre yaklaşık 21 bin polis ülkedeki gösterilerde güvenliği sağlamak üzere görev yapıyor.

Sendikalar, demokratik partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısı ile düzenlenen gösteriler tüm ülkede yapıldı Fotoğraf: Frederick Florin/AFP/Getty Images

"Cumhuriyet ateşler içinde"

AFP muhabirinin bildirdiğine göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Nancy'deki gösteride eylemciler "Cumhuriyet ateşler içinde" ya da "Aşırı sağcılar ölümcül bir tehlike" gibi pankartlarla tepkisini gösterdi. Aralarında çoğu genç binden fazla göstericinin olduğu eylemde yer alan genç öğrenci olan Ariane Guinamad, "Le Pen'in Ulusal Birlik'i beni gerçekten korkutuyor" dedi. Reims'ta ise 20 yaşındaki genç bir gösterici, AFP muhabirine, bir kadın ve lezbiyen olarak aşırı sağcıların kendisi için tehdit teşkil ettikleri korkusunu taşıdığını dile getirdi.

AP muhabiri, havanın rüzgarlı ve yağışlı olduğu Paris'teki gösteriye katılanların, "Herkese özgürlük, herkese eşitlik ve kardeşlik" yazan pankartlar taşıdığını aktarırken, kimi katılımcıların "Filistin'e özgürlük" sloganları attıklarını da belirtiyor. 16 yaşındaki Türk ve Cezayirli ebeveynleri olan lise öğrencisi Nour Çekar da, "Benim için aşırı sağ büyük tehlike, çünkü onların ideolojisi, farkılıklarımıza rağmen hepimiz Fransız vatandaşı olsak bile birinin diğerinden korkusu üzerine kurulu" dedi. Türkiye kökenli genç liseli, oyunu solcu ittifaka vereceğini belirterek, "Irkçılık ve İslamofobi konusuna kafa yoran sadece onlar. Ben özgür bir kadınım ancak başörtüm nedeniyle sosyal medyada ve sokakta her gün hakarete uğruyorum" dedi.

Rekor oy aldılar

AB üyesi ülkelerde 6-9 Haziran tarihlerinde yapılan AP seçimlerinde Fransa'nın aşırı sağcı partisi Ulusal Birlik (RN) genç aday Jordan Bardellaile yarışa girmiş, parti oylarını bir önceki seçime göre dört kattan fazla artırmayı başarmıştı. Yüzde 31,5 oy alan Ulusal Birlik, Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans'tan iki kattan fazla oy alarak zaferini ilan etmişti.

Kamuoyu anketleri, Le Pen'in aşırı sağcı partisi Ulusal Birlik'in ülkedeki parlamento seçimlerinde de yüksek oy alacağına işaret ediyor. Öyle olması halinde parti Fransa başbakanını çıkaracak güce erişebilecek.

Yaklaşık iki hafta sonra düzenlenecek seçimler öncesinde Fransa'da dün de bazı kentlerde protesto gösterileri düzenlenmeye başlanmıştı.

AFP,AP / ETO,ET

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