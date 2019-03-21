Frankfurt'ta Nevruz gösterisi

Almanya'da bu yıl Nevruz kutlamalarının merkezi Frankfurt oldu. Kentte düzenlenen yürüyüş ve gösteriye Almanya'nın çeşitli şehirlerinden gelen 10 binden fazla kişi katıldı.

Frankfurt polis sözcüsü Isabell Neumann Protestan Haber Ajansı'na (epd) yaptığı açıklamada, Nevruz etkinliğinin olaysız geçtiğini söyledi. Polis sözcüsü Neumann, yürüyüş ve gösteri öncesinde polisin Almanya'da yasak olan yüzlerce PKK bayrağına el koyduğunu söyledi. Neumann, bayrakların çoğunda "Türkiye'de terörist olarak cezaevinde bulunan eski PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğunu" belirtti.

Çok sayıda sustalı çakıya el kondu

Frankfurt polisi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla Nevruz yürüyüşü ve gösterisi hakkında bilgi verdi. Bir paylaşımda, "Bir otobüste yapılan kontrolde çok sayıda sustalı çakı, çok sayıda işaret fişeği, bir elektroşok tabancası (taser), ve tabanca şeklinde bayıltıcı sprey ile Öcalan afişlerine el konuldu" denildi. "Otobüsteki kişilerin Nevruz gösterisine gitmekte" olduğu belirtilerek, Frankfurt'a girişlerine izin verilmediği ifade edildi.

Öcalan posterleri ve PKK bayrakları yasaktı

Frankfurt polisi, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda "Üzerinde Öcalan'ın olduğu bayrak ve afişleri bulundurmak ve göstermenin yasaklandığı" konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, "PKK sembollerinin" de yasak olduğu vurgulanarak, her ikisinin de "cezai işleme tabi olduğu" belirtildi.

Alman hükümeti 1993 yılından bu yana geçerli olan PKK yasağını Mart 2017 ayında genişletmiş, gösterilerde PKK sembollerinin yanı sıra Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları yasaklanmıştı.

Frankfurt'ta bugün sabah saatlerinde iki ayrı güzergahtan yapılan yürüyüşün ardından Rebstock alanında "Nevruz, özgürlük bayramı-Abdullah Öcalan'a özgürlük" sloganı ile bir gösteri düzenlendi. Kürdistanlılar Demokratik Toplum Federasyonu tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğine 37 bin kişinin katılması bekleniyordu.

Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları Kaleme izin yok Güvenlik güçleri Nevruz kutlamalarının yapıldığı alan çevresinde salı gecesinden itibaren nöbet tutmaya başladı. Alanda 8 bin polis görev yaptı. Geceden alana giren seyyar satıcılar ve sahne görevlileri detaylı aramadan geçirildi. Gazetecilerin kalemleri güvenlik gerekçesiyle toplatıldı.

Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları Alana yiyecek ve içecek alınmadı Nevruz’u belki de aslına uygun kutlayanların başında piknikçiler geliyor. Nevruz katılımcıları kutlama alanının etrafında mangal yakıp, semaverlerde çay demlerdi. Ancak bu yıl alana yiyecek ve içecek alınmadı.

Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları Sahne önü cazibe noktası Nevruz kutlamalarında en çok tercih edilen yer sahne önü. Bariyerlerle kalabalığı sahneden uzak tutmaya çalışan organizatörler genelde başarılı olamıyor. Bu yıl da alana girenler sahne önünde yer kapmak için birbirleriyle yarıştı.

Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları Yerel giysiler tercih edildi Kutlamalarda renkli yerel giysiler ağırlıktaydı. Yerel giysiler kentte bir sektör haline gelmiş durumda. Çocuklar da dahil birçok kişi kutlamalara bu renkli giysilerle katıldı.

Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları Seyyar satıcılar alana alınmadı Kutlamalara katılanların kaçınılmaz olarak birkaç saat içinde acıkması nedeniyle seyyar tezgahların etrafında kümeler oluşuyor. Ancak güvenlik gerekçesiyle bu yıl seyyar satıcılar alana alınmadı.

Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları Farklı kesimlerden katılım Kutlamalara davet edilen siyasetçiler, yazarlar, gazeteciler ve sanatçılar etkinlikleri protokol tribününden izledi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DTK Eş Başkanı Bedran Öztürk ve Mardin eski Belediye Başkanı Ahmet Türk konuşma yaptı.

Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları Meydan doldu Ateşin yakılmasından sonra sahne alan Kürt grupların müzikleriyle halaylar çekildi. Polisin verdiği bilgiye göre, geçen yıla kıyasla bu yıl daha düşük bir katılım oldu. Katılımın 20 bin ila 22 bin arasında olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları Kürt sanatçılar sahne aldı Diyarbakır Nevruz’unda Halime Ömeri, Xéro Abbas, Rojhılat Ma ve Bandista Müzik grubu sahne aldı. Sahnede Xero Abbas görünüyor.

Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları Nevruz ateşi Biri katılımcıların diğeri de sahnenin önünde olmak üzere iki Nevruz ateşi yakıldı.



epd,dpa/JD,ÖA

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