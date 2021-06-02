Main nehri kıyısında kurulmuş olan, 690.000'den fazla nüfusuyla Hessen eyaletinin en büyük, Berlin, Hamburg, Münih ve Köln'den sonra Almanya'nın beşinci büyük şehridir.

Ortaçağ'dan beri Frankfurt, Almanya'nın en önemli kent merkezlerinden biri olmuştur. Frankfurt son yıllarda Almanya'nın finans metropolü olarak öne çıkmaktadır. Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) merkezi de bu kenttedir.