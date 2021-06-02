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Frankfurt

Main nehri kıyısında kurulmuş olan, 690.000'den fazla nüfusuyla Hessen eyaletinin en büyük, Berlin, Hamburg, Münih ve Köln'den sonra Almanya'nın beşinci büyük şehridir.

Ortaçağ'dan beri Frankfurt, Almanya'nın en önemli kent merkezlerinden biri olmuştur. Frankfurt son yıllarda Almanya'nın finans metropolü olarak öne çıkmaktadır. Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) merkezi de bu kenttedir.

türkische Außenministerin, aufgenommen am 14.3.1997 in Helsinki. |

Peker, Ağar, Çiller ve Frankfurt Davası 02.06.2021

Sedat Peker’in videolarında dile getirdiği derin devlet, mafya ve uyuşturucu ticareti iddialarına benzer suçlamalar 1997’de Frankfurt’ta görülen davada da kayıtlara geçti. O davada Türkiye'ye hangi suçlamalar yöneltildi?
Symbolfoto beim Einsatz der Polizei Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE) im Einsatz NRW Deutschland *** Symboloto of the police in action of the BFE police in evidence and arrest units in action NRW Germany

Almanya'da "NSU 2.0" tehdit mektupları ile ilgili gözaltı 04.05.2021

Almanya’da 2018 yılından bu yana onlarca kişiye gönderilen "NSU 2.0" imzalı ölüm tehdidi içeren aşırı sağcı mektupları yazıp yolladığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Korona aşılarında "etkinlik oranı" neyi ifade eder? 27.04.2021

Koronavirüs pandemisi devam ederken, akıllarda hâlâ pek çok soru var. Örneğin korona aşılarında "etkinlik oranı" neyi ifade eder? Frankfurt Üniversitesi'nden İmmünoloji uzmanı Prof. Dr. Sandra Ciesek bu konudaki soruları yanıtladı.

A Turkish Airlines Airbus A321 plane takes off in front of the control tower at Istanbul Airport on the first day after moving from Ataturk International airport on April 6, 2019 in Istanbul. - Ataturk International airport has moved on late April 5, 2019, moving from its old base at Ataturk Airport to the newly built Istanbul Airport. Moving took 45 hours and involved 707 trucks and 800 staff members. 10,000 pieces of equipment weighing 47,000 tons has been moved by trucks piece by piece. (Photo by OZAN KOSE / AFP) (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

Avrupa havalimanlarında yolcu alarmı 12.02.2021

Avrupa'da hava trafiği koronavirüs pandemisi nedeniyle 1995 seviyelerine geriledi. En çok yolcu kaybı Frankfurt'ta yaşanırken Avrupa'da trafiğin en yoğun olduğu havaalanları arasında İstanbul birinci sıraya yükseldi.
Flight attendants wearing protective clothing and masks serve snacks to Canadians, who had been evacuated from China due to the outbreak of novel Coronavirus on an American charter plane, on another aircraft taking them to Canadian Forces Base (CFB) Trenton, from Vancouver International Airport in Richmond, British Columbia, Canada February 7, 2020. Courtesy of Edward Wang via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT TPX IMAGES OF THE DAY

Uçakta maske takmayana 25 bin euro ceza 22.01.2021

Alman polisi, Dominik Cumhuriyeti'nden Frankfurt'a giden bir uçakta maske takmayı reddeden iki yolcunun 25 bin euro para cezasıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.
17.03.2020, Hessen, Frankfurt/Main: Drei Polizisten gehen durch das Terminal 1 am Flughafen. Der Sprecher der Bundespolizei am Flughafen hat ein sofortiges Einreiseverbot für Nicht-EU-Bürger an Deutsche Flughäfen aufgrund der Coronakrise verkündet. Diese Regelung werde noch am Dienstagabend umgesetzt. Foto: Andreas Arnold/dpa | Verwendung weltweit

Alman polisi "sahte general"i Türkiye'ye uçurtmadı 18.12.2020

Alman sınır polisi, Frankfurt Havalimanı'nda sahte general üniforması taşıyan 74 yaşındaki yolcunun İstanbul'a uçuşuna, "ülke itibarına zarar vereceği" gerekçesiyle izin vermedi.
Polizisten mit Pistolen am Flughafen Frankfurt am Main. Frankfurt, 27.10.2019 | Verwendung weltweit

Almanya'da şiddet uygulayan 3 polis görevden alındı 19.08.2020

Almanya’nın Frankfurt kentinde gözaltına aldıkları bir kişiye yerde ve polis aracı içinde şiddet uygulayan üç polis memuru görevden alındı. Şiddet görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı.
HANDOUT - 19.07.2020, Frankfurt/Main: Scherben von zertrümmerten Scheiben einer Bushaltestelle vor der Alten Oper liegen am Boden. In der Nacht zum 19.07.2020 ist es auf dem Opernplatz zu gewalttätigen Krawallen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten rund 3000 Menschen Partys gefeiert, als die Randale ausbrachen. 39 Menschen seien daraufhin festgenommen worden, acht davon seien am Sonntagmorgen noch in Gewahrsam gewesen. Foto: ---/Hit Radio FFH/ - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Almanya’da polise öfke ve şiddetin arkasında ne yatıyor? 22.07.2020

Stuttgart’tan sonra Frankfurt da, gençler ile polis arasında, sokak çatışmalarını andıran şiddet olaylarına sahne oldu. Uzmanlar, ırkçılık ve uyum tartışmalarına yol açan gelişmeleri, DW Türkçe’ye değerlendirdi.
Der Mündungslauf eines Sturmgewehres vom Typ G36 von Heckler & Koch ist am 06.09.2016 bei einem Appell der Bundeswehr auf dem Marktplatz in Storkow (Brandenburg) zu sehen. Foto: Patrick Pleul/dpa | Verwendung weltweit

Almanya'ya silah ihracatı düzenlemelerini ihlal ettiği suçlaması 20.07.2020

Frankfurt Barış Araştırmaları Merkezi'nin raporuna göre, Almanya insan haklarının ihlal edildiği ülkelere ya da çatışma bölgelerine onlarca yıldır silah ihraç ediyor. Raporda, bu ülkeler arasında Türkiye de sayıldı.
HANDOUT - 19.07.2020, Frankfurt/Main: Scherben von zertrümmerten Scheiben einer Bushaltestelle vor der Alten Oper liegen am Boden. In der Nacht zum 19.07.2020 ist es auf dem Opernplatz zu gewalttätigen Krawallen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten rund 3000 Menschen Partys gefeiert, als die Randale ausbrachen. 39 Menschen seien daraufhin festgenommen worden, acht davon seien am Sonntagmorgen noch in Gewahrsam gewesen. Foto: ---/Hit Radio FFH/ - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Frankfurt'ta polise saldırı sonrası ek güvenlik önlemleri 20.07.2020

Frankfurt'ta Cumartesi gecesi "göçmen kökenli" gençlerden oluşan kalabalık bir grubun polise şişelerle saldırması sonrasında güvenlik önlemleri artırıldı.
29.06.2020, Hessen, Frankfurt/Main: Zu Demonstrationszwecken entnimmt eine Mitarbeiterin der Firma Centogene einer Kollegin einen Rachenabstrich. In Zukunft sollen sich in Deutschlands erstem Flughafen-Corona-Test-Zentrum Menschen innerhalb weniger Stunden auf das Corona-Virus testen lassen können. Foto: Boris Roessler/dpa | Verwendung weltweit

Frankfurt havalimanında test merkezi açıldı 29.06.2020

Frankfurt, Almanya'nın koronavirüs test merkezine sahip ilk havalimanı oldu. Standart testler için 59, hızlı test için 139 euro ödenecek.

Flughafen in Ankara. Datum/Ort: 17.06.2020 in Ankara. Copyright: Sinem Özdemir, DW.

Ankara’dan Frankfurt’a "sessiz" bir pandemi uçuşu 19.06.2020

Pandemide askıya alınan uçuşlar da normalleşme sürecine girdi. Peki, pandemi dönemi uçuşlarında ne gibi yenilikler var? Ankara’dan Frankfurt’a “pandemi’’ uçuşu izlenimleri…

ARCHIV 2019 *** Nobel Laureate Amartya Sen interact with Media during a programme of two days Public Discussion on Role of health workers and teachers in the delivery of health services organized by Pratichi(India)Trust (Photo by Subhashis Basu / Pacific Press) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Almanya'dan Amartya Sen'e Barış Ödülü 17.06.2020

Alman Yayıncılar Birliği'nin her sene verdiği Barış Ödülü'nün bu yılki sahibi Hint ekonomist ve felsefeci Amartya Sen oldu.
Airplanes of German carrier Lufthansa are parked at the Berlin Schoenefeld airport, amid the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Schoenefeld, Germany, May 26, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

Lufthansa AB’nin şartlarını kabul etti 01.06.2020

Lufthansa teftiş kurulu AB Komisyonu’nun şartlarını kabul ederek yardım paketini onayladı. Lufthansa, Münih ve Frankfurt havalimanlarında 24 iniş ve kalkış hakkını diğer havayolu şirketlerine vermeyi kabul etti.

07.11.2019, Frankreich, Tofalaga: ©PHOTOPQR/LE PARISIEN/Philippe de Poulpiquet ; Tofagala (Burkinafaso), le 07 novembre 2019. Un groupe du bataillon de chasseurs à Pieds traque les groupes armés terroristes (GAT) dans leur sanctuaire près de la forêt de Tofagala au Burkina Faso. - French soldiers of Operation Barkhane. Operation Barkhane is an ongoing anti-insurgent operation in Africa's Sahel region, which commenced 1 August 2014. It consists of a 3,000-strong French force, which will be permanent and headquartered in -N’Djamena, the capital of -Chad. The operation has been designed with five countries, and former French colonies, that span the Sahel: -Burkina-Faso, -Chad, -Mali, -Mauritania and -Niger. These countries are collectively referred to as the G5 Sahel. Foto: Philippe De Poulpiquet/MAXPPP/dpa |

Almanya'da IŞİD şüphelisi hakkında soruşturma başlatıldı 06.01.2020

Almanya'da Frankfurt Başsavcılığı, IŞİD mensubu olduğundan kuşkulanılan 33 yaşındaki bir Suriyeli hakkında soruşturma başlattı.
Eine voll verschleierte Frau am Mittwoch (20.04.2011) in der Innenstadt von Frankfurt am Main. Der vielfach als islamistisch eingestufte salafistische Prediger Vogel hatte zu einer Demonstration unter dem Titel Islam - die missverstandene Religion ! aufgerufen. Aufgrund einer unklaren Gefährdungslage und den angekündigten Gegendemonstrationen links- und rechtsextremer Gruppierungen war die Veranstaltung zunächst verboten worden. Foto: Boris Roessler dpa/lhe | Verwendung weltweit

Türkiye'den sınırdışı edilen Işid şüphelisi Alman kadın gözaltında 04.12.2019

Türkiye'den dört çocuğuyla birlikte sınır dışı edilen IŞİD şüphelisi Alman vatandaşı kadın dün akşam Frankfurt havalimanında gözaltına alındı. Çocukları Gençlik Dairesi'ne teslim edildi.

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