FR: Demokratların ön seçiminin tek kazananı Trump

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020 yılının Kasım ayında başkanlık seçimi yapılacak. Demokratlar adına mevcut başkan Trump'a karşı yarışacak adayın belirleneceği ilk ön seçim Iowa eyaletinde yapıldı. Ancak dijital sistemde yaşanan teknik arıza nedeniyle sonuçların çok uzun bir süre alınamaması büyük tartışmalara neden oldu. Frankfurter Rundschau gazetesinin konuya dair yorumu şöyle:

"Amerikalı Demokratlar'ın Iowa'daki aday belirleme seçimi, aslında Beyaz Saray'a hücumun güçlü bir başlangıcı olacaktı. Ancak şu an daha çok beceriksizliğin bir kanıtı gibi görünüyor. Devlet başkanını seçimlerde hile yapmakla suçlayan bir partinin, hatasız bir oylamayı organize edebilme kabiliyetine sahip olmalı. 2016 seçimleri öncesinde de eski solcu Bernie Sanders'ın taraftarları, parti içindeki statükocu kadrolar tarafından frenlendikleri hissine kapılmıştı. Şimdi de yaşanacak her arızayı aynı şekilde değerlendireceklerdir. Tehlikeli bir otokrata karşı verilen mücadelede birlik olması gerekirken, nifak ve anlaşmazlığın tohumları atılmış görünüyor. Bu arada Demokratların daha büyük bir sorunu da gün yüzüne çıkıyor. Adaylık yarışında şu ana dek favori olan Joe Biden, beklenenden çok daha az oy aldı. 77 yaşındaki Biden'ın Trump'ı devirmek için kitleleri harekete geçirmeye ne kişisel ne de siyasi gücü var gibi görünmüyor. Bu mazaradan ne çıkacağı şu an için belirsiz. Demokratların ön seçiminin şimdilik tek kazananı var, o da Donald Trump."

Demokratların Iowa ön seçimini değerlendiren Reutlinger General-Anzeiger gazetesi de yaşananlardan Trump'ın faydalanacağı fikrine katılıyor:

"Bu, Demokratlar'ın Iowa'da Başkan Donald Trump'a sunduğu olağanüstü bir seçim armağanı. ABD'nin bu küçük eyaleti Amerikan ön seçimlerinin başladığı yer. Adaylar buradan alacakları rüzgarla, kendilerini Beyaz Saray'a taşıyacak olan uzun bir seçim kampanyasına girmeyi dener. Ancak Demokratlar, bir adayı şatafatlı bir biçimde öne çıkarmak yerine kendilerini gülünç duruma düşürdüler. Iowa seçimleri oyların sayılmasının ardından sonuçlar açıklanamadığı için kaos içinde bitti. Böylelikle Demokratlar kendilerini, başkanlık makamına layık bir adaya sahip parti olarak tanıtma fırsatını da kaybetmiş oldu."

Aynı konuyu irdeleyen Badische Zeitung da Iowa'da yaşananların, Demokratlar adına rezalet olduğu görüşünde:

"Partinin (Demokratlar) tabanı, 2020'de seçimlerin finaline hangi adayla çıkılacağına ihtiyatlı bir biçimde karar vermek istiyor. Yarıştan zaferle çıkacak adayın belirlenmesinin belli bir zaman alacağı, parti içindeki kanatlar arasında yaşanan mücadelelerden dolayı, Iowa'daki bu ilk testten önce belliydi. Ancak ilk ön seçimin yapıldığı gün, teknik arızalar sebebiyle birinci etabı kazanan kişinin belirlenememesi tam bir rezalet."

Almanya Başbakanı Angela Merkel‘in, Güney Afrika ve Angola'yı kapsayan iki günlük Afrika gezisi bugün başlıyor. Mannheimer Morgen gazetesi, Merkel'in heyetinde yer alan isimlerin, belirlenen hedefler için yetersiz olduğunu savunuyor:

"Almanya'nın Afrika devletleri ile iş birliği için gerekli olan şeyler sadece daha iyi mali donanım ve düzgün bir koordinasyon değil. Kültürel ve sosyal bazda ufkun da çok geniş olması şart. Merkel'in heyetinde bu açığı kapatabilecek isimler bulunmuyor. Başbakan Merkel'in bu gezisinin zamanı her ne kadar çoktan gelmiş olsa da, aynı oranda yetersiz görünüyor."

dpa / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe