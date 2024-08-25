Esad: Türkiye ile ilişkilerde kayda değer ilerleme yok

Suriye Meclisine hitap eden Beşar Esad, arabulucuların girişimlerine rağmen Ankara ile ilişkilerde kayda değer ilerleme olmadığını söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Türkiye ile ilişkileri onarmaya yönelik çabalarda şu ana kadar "elle tutulur somut bir ilerleme kaydedilmediğini" söyledi.

Suriye Meclisine hitap eden Esad; Rusya, İran ve Irak'ın uzlaştırma adımlarına işaret ederek, "Arabulucuların ciddiliği ve samimi içtenliğine rağmen, çabalar şu ana kadar bahsetmeye değer bir sonuç getirmedi" dedi.

Türkiye 2011'de iç savaşın patlak vermesinin ardından Suriye'de silahlı muhaliflere destek vermiş, Şam rejimi ile ilişkilerini koparmıştı. İlerleyen yıllarda Suriye'nin kuzeyine kara harekâtları düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, geniş bir alanı "güvenli koridor" oluşturma hedefiyle kontrolü altında tutuyor.

Esad konuşmasında, "İlişkileri onarmak önce onu bozan sebeplerin ortadan kaldırılmasını gerektiriyor" dedi.

Reuters haber ajansına göre Şam yönetimi Türk askerinin Suriye topraklarından çekilmesini istese de arabulucuların son girişimleri sırasından bunu Ankara ile diyalog için ön koşul haline getirmedi.

Bir görüşme için Ankara ve Şam arasında ne tür temasların denendiği veya bunların hangi aşamada tıkandığına dair detaylar bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz" diye konuşmuştu Fotoğraf: Marko Djurica/REUTERS

Erdoğan Esad'la görüşme isteğini dile getirmişti

Geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz" sözleriyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme isteğini dile getirmişti.

İki hafta önce de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ve Suriye arasında normalleşme çabaları kapsamında bakanlar düzeyinde bir görüşme gerçekleştirilebileceğini belirtmişti. Bakan Güler Suriye'den asker çekmeyi ise ancak "yeni bir anayasanın kabulü, seçimlerin yapılması ve sınır güvenliğinin sağlanması halinde tartışabileceklerini" söylemişti.

Hükümet dışında ana muhalefet partisi CHP de Esad'la görüşmek için girişimde bulundu fakat bu adımlar da şu ana kadar sonuçsuz kaldı.

Reuters,DW / MUK,HT

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