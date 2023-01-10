Ermenistan'dan Rusya ile ortak tatbikat planına ret

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2023'te, Rusya önderliğinde, Ermenistan'da bir askeri tatbikat yapılmayacağını bildirdi. Kremlin de iki ülke arasındaki ilişkilerin "Çok karmaşık" olduğunu ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2023 yılında ülkesinin topraklarında, Rusya liderliğinde bir askeri tatbikat yapılmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi. Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan'ın üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) bu yıl yapılması planlanan olası tatbikatları ile ilgili bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Paşinyan, "Bu tatbikatlar olmayacak" ifadesini kullanarak, ülkesinin bunu uygun bulmadığını belirtti. Nikol Paşinyan ayrıca, KGVÖ'nün, 2020 yılındaki altı haftalık Karabağ Savaşı'ndan dolayı Azerbaycan'ı kınamayı reddettiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından iki hafta önce yapılan bir açıklamada, KGAÖ'nün "Yıkılmaz Kardeşlik - 2023" adı altında Ermenistan'da bir tatbikat gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Nikol Paşinyan Fotoğraf: picture alliance/dpa/K. Nietfeld

Azerbaycan ile yer yer çatışmalara varan sorunlarında, geleneksel müttefiki Rusya'nın takındığı tavırdan rahatsız olan Ermenistan, bir süredir Moskova ile gerginlik yaşıyor.

"İlişkiler şu anda çok karmaşık"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ermenistan'ın her durumda "Çok sıkı bir müttefik olduğunu" belirterek, Moskova'nın Erivan ile diyaloğunu sürdüreceğini vurguladı. Peskov diğer yandan, iki ülke arasındaki konuların "şu anda çok karmaşık" olduğunu ifade etti.

Uzmanlara göre Rusya, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş sebebiyle, on yıllardır arabulucu rolü üstlendiği Güney Kafkasya'da etkisini giderek kaybediyor.

2020'nin sonbaharında, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan 2. Karabağ Savaşı'nda yaklaşık 6 bin 500 kişi hayatını kaybetmiş ve savaş Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes ile sona ermişti. Söz konusu Karabağ Bölgesi'nde barışı korumak için halihazırda Rus askerleri bulunuyor.

AFP,dpa / ET,TY