  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Sinan Ateş Cinayeti
HDP Davası
Ukrayna Savaşı
KGAÖ ülkesi Kırgızistan'a bağlı barış gücü askerleri Kazakistan'dan dönüyor
Arşiv Fotoğraf: Vladimir Voronin/AP/dpa/picture alliance
PolitikaErmenistan

Ermenistan'dan Rusya ile ortak tatbikat planına ret

41 dakika önce

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2023'te, Rusya önderliğinde, Ermenistan'da bir askeri tatbikat yapılmayacağını bildirdi. Kremlin de iki ülke arasındaki ilişkilerin "Çok karmaşık" olduğunu ifade etti.

https://p.dw.com/p/4LxzW

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2023 yılında ülkesinin topraklarında, Rusya liderliğinde bir askeri tatbikat yapılmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi. Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan'ın üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) bu yıl yapılması planlanan olası tatbikatları ile ilgili bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Paşinyan, "Bu tatbikatlar olmayacak" ifadesini kullanarak, ülkesinin bunu uygun bulmadığını belirtti. Nikol Paşinyan ayrıca, KGVÖ'nün, 2020 yılındaki altı haftalık Karabağ Savaşı'ndan dolayı Azerbaycan'ı kınamayı reddettiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından iki hafta önce yapılan bir açıklamada, KGAÖ'nün "Yıkılmaz Kardeşlik - 2023" adı altında Ermenistan'da bir tatbikat gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Nikol PaşinyanFotoğraf: picture alliance/dpa/K. Nietfeld

Azerbaycan ile yer yer çatışmalara varan sorunlarında, geleneksel müttefiki Rusya'nın takındığı tavırdan rahatsız olan Ermenistan, bir süredir Moskova ile gerginlik yaşıyor.

"İlişkiler şu anda çok karmaşık"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ermenistan'ın her durumda "Çok sıkı bir müttefik olduğunu" belirterek, Moskova'nın Erivan ile diyaloğunu sürdüreceğini vurguladı. Peskov diğer yandan, iki ülke arasındaki konuların "şu anda çok karmaşık" olduğunu ifade etti.

Uzmanlara göre Rusya, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş sebebiyle, on yıllardır arabulucu rolü üstlendiği Güney Kafkasya'da etkisini giderek kaybediyor.

2020'nin sonbaharında, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan 2. Karabağ Savaşı'nda yaklaşık 6 bin 500 kişi hayatını kaybetmiş ve savaş Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes ile sona ermişti. Söz konusu Karabağ Bölgesi'nde barışı korumak için halihazırda Rus askerleri bulunuyor.

 

AFP,dpa / ET,TY

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Sinan Ateş cinayeti Ülkücü camiayı sarstı

Sinan Ateş cinayeti MHP-Ülkücü camia ilişkisini sarstı mı?

Politika23 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Symbolbild Medien, Pressefreiheit, Journalismus

Geçen yıl gazetecilerin yüzde 61'i tehdit edildi

Geçen yıl gazetecilerin yüzde 61'i tehdit edildi

Basın özgürlüğü8 saat önce

Alman iç istihbaratından çarpıcı Ülkücü Hareket analizi

Alman iç istihbaratından çarpıcı Ülkücü Hareket analizi

Politika10 saat önce
external

AKP binası önünde protestoya gözaltı

AKP binası önünde protestoya gözaltı

Düşünce özgürlüğü23 saat önce03:52 dak.
Sinan Ateş cinayeti ile ilgili soruşturma sürüyor

Sinan Ateş cinayeti: Tetikçi nereye götürüldü?

Sinan Ateş cinayeti: Tetikçi nereye götürüldü?

Hukuk ve Adalet24 saat önce
Anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere AKP, Meclis'te grubu olan partilerden randevu talep etti

AKP'den Anayasa için "müzakereye açığız" mesajı

AKP'den Anayasa için "müzakereye açığız" mesajı

Politika9 Ocak 2023
HDP'den gelen adaylık çıkışı, altılı masada "müzakere mesajı" olarak yorumlandı

HDP'nin adaylık hamlesi nasıl yankı buldu?

HDP'nin adaylık hamlesi nasıl yankı buldu?

Politika9 Ocak 2023
Ana sayfaya dön