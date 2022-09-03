Erdoğan'dan Yunanistan'a: İleri gidersen bedeli ağır olur

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest 2022'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a yöneliksert ifadeler kullandı. Konuşmasında Washington'ı da eleştiren Erdoğan,"Şu anda Amerika, Dedeağaç'a silahları, uçakları gönderiyor mu? S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var; İzmir'i unutma” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Atina'ya yönelik "Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” diye konuştu.

Türkiye Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'ların, 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasındaki görev uçuşları sırasında Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildiği belirtilmişti.

Suriye uyarısı

Konuşmasında Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada zayıf olmak gibi bir şansı bulunmadığını savunan Erdoğan, "Biz siyasi, ekonomik, teknolojik, diplomatik, askeri, sosyal, kültürel, her bakımdan güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde emin olun bizi Suriye'den de, Ukrayna'dan da, Bosna'dan da beter ederler” dedi.

"Türkiye, şu anda büyümede ikinci sırada” diyen Erdoğan, "Hani 'Çılgın Türkler' diyorlar ya, Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor” şeklinde konuştu. Savunma sanayinde önemli atılımlar yaptıklarını savunan Erdoğan, "Teknolojiyle gurur duyma sebebimiz savaşa olan hevesimiz değil Türkiye'yi güçlü tutma çabamızdır” ifadelerini kullandı.

DW/SÖ,JD