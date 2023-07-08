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Erdoğan'dan Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek

3 saat önce

İstanbul'da Zelenskiy ile görüşen Erdoğan, "Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor" dedi. Erdoğan, Rusya lideri Putin'in önümüzdeki ay Türkiye'yi ziyaret edeceğini de açıkladı.

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Ukrayna lideri Zelenskiy ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ukrayna lideri Zelenskiy ve Türkiye Cumhurbaşkanı ErdoğanFotoğraf: Francisco Seco/dpa/AP/picture alliance

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek verdi.

Erdoğan, "Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu huzurlarınızda bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur" dedi.

Savaşın müzakereler temelinde sona erdirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Görüşmelerimizin, ülkelerimiz, bölgemiz ve uluslararası toplum için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Putin'in Türkiye ziyareti

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki ay Türkiye'yi ziyaret edeceğini de açıkladı. Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Putin'in Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak.

Basın toplantısında esir takasıyla ilgili bir soruya yanıt verirken bu konuya değinen Erdoğan, "Özellikle esir mübadelesi konusunda şu anda Ukrayna tarafında Sayın Başkanı (Zelenskiy) dinledik. Rusya tarafıyla da görüşme halindeyiz. Onlarla da görüşüyoruz. Konuyu Sayın Putin'le görüştüm ve önümüzdeki ay Sayın Putin'in de aynı zamanda Türkiye ziyareti olacak. Tekrar bunu yüz yüze görüşme imkanımız olacak. Ama bu arada bazı telefon görüşmelerimiz olması hâlinde de Sayın Putin'le bu konuyu yine ele alacağız ki esir mübadelesi, bu takaslar konusu bizim gündemimizin de öncelikli konularındandır" dedi. Erdoğan, "Temenni ederiz ki kısa zamanda bundan da bir netice alalım" diye konuştu.

Esir düşen Kırım Tatarları, siyasi mahkûmlar ve sınır dışı edilerek Rusya'ya götürülen çocuklar dâhil tüm esirlerin geri alınabilmesi için gerçekten çok çalıştıklarını söyleyen Zelenskiy ise bu konuda bir sonuç alınana kadar başka yorum yapmayacağını dile getirdi.

Tahıl koridoru anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Temmuz'da sona erecek olan tahıl koridoru anlaşmasınınyeniden uzatılması için bir yol haritası belirlenip belirlenmediği yönündeki soruya ise şu yanıt verdi:

"İstanbul merkezli bu tahıl koridoru meselesinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. 17 Temmuz sonrasını daha ne kadar uzatabiliriz, bunun da çalışması içerisindeyiz. Temennimiz odur ki yani bu iki ayda bir değil hiç olmazsa en azından üç ayda bir olması gibi bir beklentimiz var. Bu gayreti bu şekilde yapıp, süreyi de hiç olmazsa iki yıla çıkarmak gibi bir gayretin içerisinde olacağız. Yine bu konuyla ilgili bu akşam Sayın Başkan'la da görüştük. Sayın Putin'le de inşallah bunu gerek telefon diplomasimizde, gerekse önümüzdeki ay yapacağımız yüz yüze görüşmede gündemimizdeki en önemli konulardan bir tanesi bu."

Erdoğan, "Zira Afrika'daki fakir ülkeler hep buraya bakıyor, bunun beklentisi içerisinde. Bu akşam ayrıca 12 tane Ukrayna limanlarındaki gemilerin durumunu da Sayın Başkan'la konuştuk. İnşallah bu gemilerin de serbest bırakılması noktasında gayret edeceklerini söylediler. Bu gemilerin de bırakılmasıyla -bunlar Türk gemileri- buradaki iş adamlarımız burada rahatlamış olacaklar. Ben tekrar bu tahıl koridorundaki sürecin uzatılması için yapacağımız müşterek çalışmayla netice almayı ümit ediyorum" diye ekledi.

Rusya'nın son birkaç gündür gemilerin Ukrayna'daki Odessa limanına yanaşmasına engel olduğunu söyleyen Zelenskiy ise "Rusya tüm Karadeniz kendisine aitmiş gibi davranıyor" dedi. Ukrayna lideri "Afrika, Asya ve Avrupa'daki birçok insanın gıda güvenliği bizim iş birliğimize bağlı" ifadesini kullandı.

DW,rtr,dpa/CÖ,JD

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