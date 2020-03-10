Erdoğan'dan Suriye'ye "ateşkese uy" uyarısı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısındaki konuşmasında Suriye'nin ateşkese uymaması halinde bir öncekinden daha "ağır" bir şekilde üzerlerine gideceklerini kaydetti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib konusunda varılan uzlaşmaya işaret eden Erdoğan, "Elbette henüz İdlib’de kalıcı bir çözüm bulunabilmiş değildir. Rejimin ve onunla birlikte çalışan mezhepçi milislerin ateşkese ne kadar bağlı kalacakları belirsizdir. Daha şimdiden ufak tefek de olsa ateşkes ihlalleri yaşanmaya başlanmıştır. Rusya tarafıyla vardığımız anlaşmaya uygun şekilde bu gelişmeleri paylaşıyor ve tedbir alınmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. Erdoğan Suriye devletinin ateşkes hattına yaptığı yığınakları yakından takip ettiklerini kaydetti.

Erdoğan şöyle devam etti: "Biz verdiğimiz söze karşı taraf da aynı hassasiyeti gösterdiği sürece sonuna kadar bağlı kalırız. Ama karşımızdakiler sözlerini tutmazsa, bir öncekinden daha ağır şekilde üzerlerine gitmekten de asla kaçınmayız."

İdlib'deki gözlem noktalarının güvenliğinin önceliklerinin başında olduğunu söyleyen Erdoğan "Buralara yapılacak en küçük bir saldırıda sadece karşılık vermekle kalmayacak, çok daha ağır mukabelede bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Hedef "kalıcı ateşkes"

Erdoğan sözlerini "Şimdi mesele bu geçici ateşkesi kalıcı ateşkes haline dönüştürmektir. Hızla şu anda onun peşindeyiz. Onu da bitirdiğimiz andan itibaren işimiz çok daha kolay olacaktır" şeklinde sürdürdü.

Erdoğan sınırın güneyinde 25-30 km derinliğinde, İdlib'in kuzeyinde briket barakalar yapmaya başladıklarını kaydederek, bin 500-2 bin civarında briket baraka yapıldığını ve 10 ila 20 bin civarında yapılma çalışmalarının AFAD ve Kızılay tarafından sürüldüğünü belirtti.

Öte yandan Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus askeri heyeti ile karşılıklı görüşmelerin "olumlu ve yapıcı" bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile rejime bağlı güçler arasında tırmanan gerginliği yatıştırmak üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta Moskova'da bir araya gelmiş, Suriye'nin İdlib bölgesinde şiddetlenen çatışmalara son vermesi öngörülen ateşkes konusunda uzlaşma sağlanmıştı.

Sınırdaki göçmen akışı

İdlib'teki gelişmeler üzerine Türkiye'nin düzensiz göçmen akışına engel olmama kararıyla Avrupa'nın yeniden alarma geçtiğini söyleyen Erdoğan Avrupalı yetkililerle bu meseleleri görüştüğünü kaydetti.

Erdoğan "Türkiye'nin serbest dolaşım, fasılların açılması, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, mali yardım dahil tüm beklentileri somut olarak karşılanana kadar sınırlarımızdaki mevcut uygulamayı sürdüreceğiz" dedi ve düzensiz göçmen akışının Yunanistan ile sınırlı kalmayacağını kaydetti. Erdoğan, "Havaların ısınmasıyla Avrupa’ya yönelen düzenli göçmen akımı Yunanistan’la sınırlı kalmayacak Akdeniz’e yayılacaktır... Tek talebimiz ülkemize verilen sözlerin yerine getirilmesidir, anlaşmalara sadık kalmasıdır" şeklinde konuştu. Erdoğan Yunanistan'ın sınırdan geçmeye çalışan sığınmacılara yönelik tavrını sert bir şekilde eleştirerek, "Nazilerin yaptıklarıyla, Yunanistan sınırındaki şu görüntüler arasında hiçbir fark yok" ifadesini kullandı.

DHA, DW / SSB, JD

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