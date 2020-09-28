 Erdoğan’dan AYM ve idam önerilerine destek | TÜRKİYE | DW | 01.10.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan’dan AYM ve idam önerilerine destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’nin AYM’nin yeniden yapılandırılması ve idamla ilgili önerilerine destek verdi. Erdoğan Dağlık Karabağ konusunda da Minsk Grubu’nun ateşkes çabalarını geri çevirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan (sağ) ile MHP lideri Bahçeli (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan (sağ) ile MHP lideri Bahçeli (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yeniden yapılandırılması ve idam cezasının tekrar yasalaşmasına dair önerilerine destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli’nin Çarşamba günü yaptığı "Türkiye’nin demokratikleşme sürecini hızlandıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle çelişmeyecek demokratik, etkin, adil, tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir 'Yüce Mahkeme' kurulmasına" yönelik sözleriyle ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, bunun meclisin çalışma konusu olduğunu söyledi. Erdoğan, "Parlamento burada Anayasa Mahkemesi ile ilgili yeni bir yapılanmaya giderse, yeni bir adım atarsa, seve seve ben de buna katılırım” dedi.

Bahçeli, "yeni hükümet sisteminin parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanması, arındırılması" gerektiğini savunarak AYM'nin kapatılmasını istemişti.

İdam tartışmalarına yeşil ışık

MHP lideri Bahçeli tarafından Eylül ayı başında tekrar kamuoyu gündemine getirilen idam tartışmaları konusundaki bir soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yani Mecliste idamla ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek mi? Bana geldiğinde ben bunu onaylarım” diye konuştu. Konuşmasını muhabirlere iki defa "Ne anladınız” diye sorarak devam ettiren Erdoğan, bir muhabirin "Meclisin görevi diyorsunuz yani” cevabına, "Tabii ki Meclisin görevi. Meclis idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde onama makamı olarak ben de bunu onaylarım" diyerek yanıt verdi.

Bahçeli, idam cezasının hukuk mevzuatına tekrar alınmasının, "iğrenç ve ilkel" suçların işlenmesine karşı caydırıcı olabileceğini ifade etmişti.

Minsk Grubu'nun ateşkes çabaları "kabul edilemez"

TBMM'deki konuşması sırasında Dağlık Karabağ’daki çatışmalar konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya ve Fransa’nın oluşturduğu Minsk Grubu’nun ateşkes çabalarını "kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Erdoğan, "Özellikle Minsk Üçlüsü denilen Amerika, Rusya ve Fransa'nın 30 yıla yakın zamandır bu sorunu ihmal ettikleri için bugünlere yansıyan bu olumsuz gelişmeler karşısında ateşkes arayışı içinde bulunmaları her şeyden önce kabul edilebilir bir şey değildir” dedi.

Ermeni güçleri ifade ederek “İşgalcilerin bu topraklardan çıkmaları gerekir ki burada bir çözüme ulaşılsın” diyen Erdoğan, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'daki "topraklarına dönecekleri günü” beklediğini ifade etti. Konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü ancak bir netice alınamadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte şimdi netice zamanı. Azeri kardeşlerimiz de kendi göbeklerini kesmenin adımını attılar” diye konuştu. Erdoğan sözlerini, "Türkiye olarak, kendimizi 'İki devlet bir millet' olarak gördüğümüz Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle destek vermeyi sürdüreceğiz” diyerek sürdürdü.

Minsk Grubu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından Dağlık Karabağ sorununun çözümü için 1992 yılında kuruldu. Fransa, ABD ve Rusya bu grubun eş başkanları.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan destekli güçler arasında Pazar gününden bu yana çatışmalar devam ediyor.

DW,DHA/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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