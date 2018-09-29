 Erdoğan ve Merkel kahvaltıda buluştu | ALMANYA | DW | 29.09.2018

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ALMANYA

Erdoğan ve Merkel kahvaltıda buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, Berlin’de bir çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Görüşmede ağırlıklı olarak ekonomik işbirliğinini güçlendirilmesi konusunun ele alındığı açıklandı.

Erdoğan ve Merkel kahvaltı buluşmasında

Erdoğan ve Merkel kahvaltı buluşmasında

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyaretinin üçüncü gününde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. Alman hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Merkel'in Cumartesi sabahı Başbakanlık Binası'nda çalışma kahvaltısında bir araya geldiği belirtildi.

Alman hükümet sözcüsü yaklaşık iki buçuk saat süren çalışma kahvaltısında "Türk-Alman ilişkileri, Türkiye'nin iç siyasetindeki durum ve terörizmle mücadelede ortak çıkarlar” konularında "derinlemesine bir görüşme” gerçekleştirildiğini söyledi. Alman sözcü görüşmede ele alınan temel konulardan birinin de "ekonomik işbirliğinin daha da güçlendirilmesine” ilişkin "imkânlar” olduğunun altını çizdi. Sözcü, bunun yanı sıra görüşmede Suriye'deki durum ile mülteci meselesinin ele alındığını belirtti.

Çalışma kahvaltısına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. 

Türkischer Präsident Erdogan in Deutschland

Erdoğan ve Merkel dün de görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Merkel Cuma günü de bir görüşme yapmıştı. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Merkel, özellikle basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü konularında Erdoğan ile arasında "derin görüş ayrılıkları” olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Merkel ile basın toplantısında ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in onuruna verdiği akşam yemeğinde yaptığı konuşmada Almanya'yı eleştirmişti. Erdoğan, Almanya'da gazeteci Can Dündar'ın da iadesini istemişti.

Berlin polisi tarafınan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Merkel ile yaptığı çalışma kahvaltısının ardından Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Köln kentine hareket etti. Erdoğan Köln ziyareti kapsamında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Başbakanı Armin Laschet ile Köln/Bonn havalimanının askeri bölümünde biraraya gelecek. Erdoğan, bu görüşmenin ardından Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'nin açılışını yapacak.

AFP/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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