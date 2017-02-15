 Erdoğan ve Biden Kabil Havalimanı konusunda uzlaştı | DÜNYA | DW | 18.06.2021

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DÜNYA

Erdoğan ve Biden Kabil Havalimanı konusunda uzlaştı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ABD Başkanı Biden ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamasında önemli bir rol oynaması konusunda uzlaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden

ABD ve Türkiye NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlaması konusunda uzlaştı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama konusunda verdiği taahhütten memnuniyet duyduklarını açıkladı. Sullivan ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi günkü NATO Zirvesi  sırasında yaptıkları görüşmede Afganistan konusunu ele aldıklarını söyledi. ABD'li yetkili, Erdoğan'ın bu konuda ABD'den belirli konularda destek istediğini, Biden'ın ise bu desteği vermeye hazır olduğunu söylediğini belirtti. İki ülkenin bu konudaki son detayları görüşmek üzere iki ekip görevlendirdiğini kaydetti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

Sullivan Biden ve Erdoğan'ın, "Türkiye'nin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanmasında öncü rol oynaması konusunda" taahhütlerde bulunduğunu söyledi. Ancak Sullivan buna rağmen ABD'nin Türkiye ile yapılan planının başarısız olması halinde güvenlik şirketlerinin devreye gireceği acil planlanlar hazırlayabileceğini de ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü Brüksel'de yapılan NATO Zirvesi sırasında bir görüşme yapmıştı. Bu görüşmede Afganistan konusu da gündeme gelmişti. Ancak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda karar verilmediğini ancak Türkiye'nin burada kilit rol oynayacağını açıklamıştı. 

NATO ve ABD Birlikleri 11 Eylül'e dek Afganistan'dan çekiliyor

ABD ve NATO'ya bağlı birlikler Afganistan'da 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne dek çekilmiş olacak. Ancak bu çekilme ile birlikte Taliban'ın yeniden güçlenerek iktidara geleceği endişesi hakim. Batı'nın Afganistan'daki varlığının devam ettiği mesajının verilmesi için NATO Kabil Havalimanı'nın işletilmesine mali destek vermek istiyor. Türkiye havalimanın güvenliğini sağlaması için askeri bir birlik görevlendirme önerisinde bulundu.

Almanya Savunma Bakanı Ankara'da

Afganistan konusu Almanya Savunma Bakanı Annegret-Kramp-Karrenbauer'in dünkü Ankara ziyareti sırasında da gündeme geldi. Kramp-Karrenbauer Ankara'da mevkidaşı Hulusi Akar'la yaptığı görüşme sonrasında, Türkiye'nin çabasını övdü. Almanya Savunma Bakanı Afganistan'da diplomatik olarak temsilciliklerin muhafaza edilmesi için havalimanının güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtti. Kramp-Karrenbauer, "Türkiye burada önemli bir rol üstlenmeye hazır olduğu için müteşekkirim" dedi.

Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama teklifine Afganistan'da saldırılar düzenlemeye devam eden Taliban karşı çıkıyor. Geçen hafta Reuters'e açıklama yapan Taliban Sözcüsü, 2020 yılında ABD ile imzalanan anlaşma uyarınca Türkiye'nin Afganistan'daki birliklerini ülkeden çıkarması gerektiğini söyledi.

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Hikmet Çetin: Taliban saldırıları olabilir

AFP, rtr / HT,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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