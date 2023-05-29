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Almanya'nın başkenti Berlin'de, kentin en işlek bulvarlarından Kurfürstendamm'da oluşturdukları otomobil konvoyu ile Erdoğan'ın seçim galibiyetini kutlayan destekçileri - (28.05.2023)
Almanya'nın başkenti Berlin'de, kentin en işlek bulvarlarından Kurfürstendamm'da Erdoğan'ın seçim galibiyetini kutlayan destekçileri Fotoğraf: Omer Messinger/Getty Images
PolitikaAlmanya

Erdoğan taraftarlarından Almanya'da kutlama

2 saat önce

Almanya'da yaşayan çok sayıda Erdoğan destekçisi, Cumhurbaşkanı'nın zaferini kutladı. Pek çok kentte otomobiller ile konvoylar oluşturulurken, gösteriler büyük oranda olaysız geçti.

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Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ın taraftarları, Almanya'nın birçok kentinde kutlamalarda bulundu. Pazar akşamı, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından, başkent Berlin, Duisburg, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg ve daha pek çok kentte otomobiller ile konvoylar oluşturulurken, bazı yerlerde Türk bayrakları ve Erdoğan posterleri ile meydanlarda toplananlar Cumhurbaşkanı lehine sloganlar attı.

Alman polisinden yapılan açıklamada, söz konusu kutlamaların büyük oranda olaysız geçtiği ancak Mannheim kentinde polis memurlarına bir takım cisimler fırlatıldığı ve konvoydakilerle bazı yayalar arasında kısa süreli çatışmalar yaşandığı ifade edildi. Polis, olaylarda herhangi bir yaralanma vakası olmadığını bildirdi.

Almanya'da, genel nüfusa oranla en çok Türk ve Türkiye kökenlinin yaşadığı Duisburg kentinde oluşturulan konvoya yüzlerce otomobilin ve bunlara eşlik eden yüzlerce yayanın katıldığı bildirilirken, polis tarafından burada da atılan bazı havai fişekler dışında herhangi bir olay meydana gelmediği duyuruldu.

Çok sayıda kentte, kutlamaların adresi Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluk binalarının önü ve çevresi oldu. T.C. Hamburg Başkonsolosluğu önünde araç konvoyu nedeniyle trafik tıkanırken, burada da yaklaşık bin kişiden oluşan bir grup Türk bayrakları ile sevinç gösterilerinde bulundu.

 

dpa / ET,CÖ

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