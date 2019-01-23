 Erdoğan: Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütülüyor | TÜRKİYE | DW | 04.02.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan: Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütülüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'de Esad rejimiyle alt düzey ve istihbari temaslarda bulunulduğunu belirterek "Düşmanınız dahi olsa ipi koparmayacaksınız" dedi.

Türkei Recep Tayyip Erdogan, Präsident (Reuters/B. Szabo)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dün akşam TRT yayınında gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Suriye yönetimi ile "alt düzeyde" ve istihbari temas halinde bulunduklarını belirtti.

Erdoğan, "Şu anda tabii Suriye ile bizim alt düzeyde dış politika yürütülüyor. İstihbarat örgütleri bu noktada illa liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız havasında olamaz. Ve liderler kendileri birçok yerde devreden çıkar ama, kendi istihbarat örgütünü ilişkileri, münasebetleri sürdürmesi bakımından değerlendirir. Niye? Öyle veya böyle düşmanınız dahi olsa, ipi tamamen koparmayacaksınız. Olur ki o ip size bir zaman lazım olabilir” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçtiğimiz günlerde Ankara ile Şam arasında dolaylı temasların olduğunu belirtmişti.

Erdoğan ayrıca Washington'da 5 Şubat'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla Suriye ile ilgili bir toplantı gerçekleştirileceğini, ardından 14 Şubat'ta Soçi'de bir zirve yapılacağını açıkladı. Rusya ve İran, Suriye'de sekiz yıldır devam eden iç savaşta Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı desteklerken, Türkiye ise Esad karşıtı muhalif güçlere destek veriyor.

Belgien Trump und Erdogan beim NATO Gipfel (Reuters/T. Zenkovich)

Erdoğan: Güvenli bölge Türkiye'ye verilmeli

Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki askeri birliklerini çekme kararının ardından gündeme gelen Suriye'nin kuzeyinde kurulması ele alınan güvenli bölge konusunda da açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Cerablus'tan Irak'a kadar olan bölgenin Türkiye'ye verilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Orada öyle şahinler var ki, onlar da diyorlar ki 'Burayı Türkiye'ye vermek doğru değil. Biz veya belirleyeceğimiz koalisyon güçleri bunu yapsın'. Biz bir defa koalisyon güçlerine güvenemeyiz. Geçmişteki tecrübelerimiz bunu teyit ediyor. Ne senin burayı güvence altına alacak askerin var ne de lojistik olarak bu kadar imkanın var. Bu konuda samimiyseniz, biz madem NATO'da beraberiz, stratejik ortağız o zaman bu desteği lojistik olarak bize siz vereceksiniz, tampon bölge dediğimiz burayı Türkiye'ye teslim edeceksiniz. Buranın güvenliğini zaten sağlarız. Güvenli bölgeyi de tampon bölgeyi de sizlerle beraber yönetiriz. Ama biz koalisyon güçlerine burayı terk edemeyiz. Çünkü bizim kendimizi güvende hissetmemiz lazım."

DW,rtr/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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