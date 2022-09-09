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Fotoğraf: Presidential Press Office/Reuters
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Erdoğan Putin'le Ukrayna tahılını görüşecek

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna tahılının Avrupa'ya gittiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin'in haklı olduğunu söyledi ve bu konuyu önümüzdeki hafta Semerkant'ta Putin'le konuşacağını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere güncel konulara dair açıklamalar yapıp soruları yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna tahılınının Avrupa'ya gittiğini belirten açıklamaları ile ilgili bir soru üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Doğrusu Sayın Putin'in 'zengin ülkelere gidiyor, fakirlere gitmiyor' yaklaşımını ben doğru buluyorum. Çünkü burada asıl dert, fakir ülkeleri bu tahıl koridorundan ihya ederek fakir ülkelerin buradan nasibini almalarını ve bu sıkıntılı dönemi aşabilmelerini sağlamak olmalı. Yani Sayın Putin'in dediği gibi o gemiler yine ya gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere doğru gidiyor. Belki de Sayın Putin, Rus ürünlerini bundan dolayı göndermiyor. Biz tabii Semerkant'taki görüşmemizde artık Rus ürünlerinin de bu gemilerle koridordan gönderilmesini kendisinden rica edeceğiz. Bunun da başlamasını kendisinden özellikle isteyeceğiz. Eğer Rus tahılı da gelmeye başlarsa biz burada bu fakir Afrika ülkelerine varıncaya kadar hepsini en ideal şekilde belli bir sisteme oturtur, bağlarız ve oralara da bu tahılı, diğer ürünleri, hepsini göndeririz."

Yunanistan'a eleştiri

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin olarak Yunanistan'ın tavrını eleştiren Erdoğan, "Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik tutumu izah edilir gibi değil. Ege'de yaptıkları ihlaller var, bazıları NATO görevi icra eden uçaklarımıza yönelik tacizler var, S-300 füzeleriyle radar kilitlemeye varan mütecaviz hareketler var" dedi.

Yunanistan'ın Türkiye ile doğrudan konuşmak yerine Türkiye'yi Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve NATO'ya şikayett ettiğini söyleyen Erdoğan, "Bizi sürekli şikayet suretiyle adeta tehdit mekanizmaları çalıştırıyorlar. Bunu tabii kabullenmek mümkün değil. Onların anlayacağı dil neyse biz parantez açarak o dille konuşuyoruz. Anlıyorum ki onlar da anlıyor" diye konuştu.

Erdoğan: Scholz, 'ben Merkel'in attığı adımdan geri gitmem' dedi

Avrupa'da yaşanan enerji kriziyle ilgili bir soru üzerine, "Almanya ve Fransa 'bizim nükleer enerjimiz var' diyorlardı. Doğal gaz konusunda da sıkıntılarını olmadığını söylüyorlardı" diyen Erdoğan, Angela Merkel'in halefi Olaf Scholz'la diyaloğunu aktardı:

"Mesela Almanya üç santrale indirmişti. Scholz gelince Scholz'la da ben bu konuyu konuştum, 'Ben Merkel'in attığı adımdan geri gitmem. Ben de bu nükleer enerji santrallerini kapatmakta kararlıyım' dedi. 'Bunu iyi düşündünüz mü?' dedim. 'Evet, çünkü yenilenebilir enerji artık Avrupa Birliği'nin ortak bir kararı' dedi. Baktım Macron da aynı durumda. Ve ne oldu? Bir ay geçmedi, Almanya hemen Ruhr havzasını açma kararı verdi ki Ruhr havzası Almanya'nın kömürde çok güçlü olduğu, önemli bir termik santral havzasıdır. Şu anda Almanya Ruhr havzasını yani termik santrali kullanmaya başladı. Böyle bir duruma geldi."

Erdoğan, Avrupa için bu kışın kolay gelmeyeceğini, çok sorunlu bir kış olacağını mali noktada ise faturasının ağır olacağını ifade etti.

Altılı masaya eleştiri

Erdoğan Altılı Masa ile ilgili bir soru üzerine, "Şu anda altılı masanın yaptığı tek iş var; 'Önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız?' Bir mesafe alın, bir adım atın; yok. Herhalde bunlar Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamayı yaptığı ana kadar bir karar alamayacaklar diye düşünüyorum" diye konuştu.

 

DW / HT,ET

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