Erdoğan Libya Zirvesi için Berlin’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler'in (BM) himayesinde düzenlenen Libya barış konferansına katılmak üzere Berlin'e geldi.

Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak Tegel Havalimanı'na indi. Erdoğan buradan, günübirlik Berlin ziyareti boyunca dinlenmesi, görüşmeler yapması ve heyeti ile toplantılar düzenleyebilmesi için Ritz-Carlton oteline geçti.

Erdoğan'a geniş bir heyet eşlik ediyor

Erdoğan'a, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler başta olmak üzere geniş bir heyet eşlik ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Berlin'e dün gelmişti. 2019 yılının Eylül ayından bu yana Almanya'nın arabuluculuğunda düzenlenen Libya müzakerelerinde Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Türkiye'yi temsilen Berlin'de olan bir başka isim. Kalın, Alman Başbakanlık yetkilileri ile dün konferans öncesinde yapılan son müzakerelere katıldı.

Otel önünde karşılama

Erdoğan'ı otelin önünde, AKP'nin gayri resmi yurt dışı örgütlenmesi olan Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UİD) yaptığı çağrı üzerine toplanan bir grup Türk vatandaşı karşıladı.

Otelin girişinde AKP Almanya Temsilcisi Meryem Göka ve SETA'nın Berlin Temsilcisi Zafer Meşe'nin de aralarında bulunduğu bir grup tarafından karşılanan Erdoğan önce otele girdi. Cumhurbaşkanı bir süre sonra otelden çıkarak kendini karşılamaya gelenlerin yanına gitti ve sohbet etti.

UİD ve temsilcileri, geçen hafta sosyal medya hesaplarından, "Reis Geliyor" sloganı ve "Sayın Cumhurbaşkanımızı Pazar günü Berlin'e hoşgeldiniz demek üzere hep birlikte karşılıyoruz" mesajıyla otel önünde toplanma çağrısı yapmıştı.

Protesto gösterileri

Destekçileri otel önünde Erdoğan'ı karşılarken, Merkel'in makamanın bulunduğu başbakanlık binası yakınında da bir grup Erdoğan'ı, Türkiye'nin Suriye ile Libya politikalarını ve askeri harekatlarını protesto etmek için bir araya geldi.

Bu protesto gösterisi için çağrı, aralarında "Rojava için başkaldır" adlı oluşumun da bulunduğu gruplar tarafından yapılmıştı.

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı ve katılımcı liderler için, en üst düzeyde güvenlik önlemleri alındı. Diğer eyaletlerden, 17 özel güvenlik biriminin takviyesiyle Berlin'deki koruma önlemleri güçlendirildi. Berlin polisi, en az 4 bin polisin konferans için görev başında olduğunu açıkladı.

Kara, hava ve nehir ulaşımına kısmi engel

Erdoğan'ın otelini çevreleyen binalar da dahil olmak üzere Alman polisi tarafından belirlenen güvenlik alanları ve konferans güzergahında, keskin nişancılar konuşlandırıldı.

Konferansın yapılacağı başbakanlık binası ile konuk liderlerin heyetleriyle konakladıkları otellerin bulunduğu güzergahta trafik belirli aralıklarla kapatılıyor.

Başbakanlık binasının yakınındaki Spree Nehri'de gemi ulaşımı durduruldu, konferansın yapıldığı bölgede hava sahası özel uçaklara ve insansız hava araçlarına kapatıldı.

DW / DA,ET

© Deutsche Welle Türkçe